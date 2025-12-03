La marca de moda H&M desembarca en Argentina: precios y ubicaciones

La llegada de una reconocida marca internacional de indumentaria causó furor entre los amantes de la indumentaria.

Cada vez son más las opciones que se incorporan a la oferta textil de nuestro país gracias a la flexibilización de las importaciones. La llegada de una reconocida marca de moda europea no es la excepción, conocé dónde se puede encontrar y cuáles son los costos de las prendas.

Las redes sociales estallaron a partir de que H&M desembarcó en Argentina. La marca, de origen sueco, es una de las principales elegidas por los argentinos que viajan al exterior y ya se puede conseguir en nuestro país.

La incorporación de marcas internacionales como H&M representa una novedad y facilita el acceso a indumentaria importada sin necesidad de recurrir a los envíos internacionales, los cuales experimentaron un salto interanual de más de 200% solo durante octubre, con Shein y Temu liderando este crecimiento.

Dónde se puede conseguir la marca H&M en Argentina

Aunque la marca ya estaba disponible en nuestro país, únicamente se podían encontrar productos de distintas temporadas en algunos locales específicos o en outlets como el Luxury del Hipódromo de Palermo y el Walk Shopping Center de Luján.

Sin embargo, a partir de ahora y para sorpresa de muchos, la popular marca comenzó a ser comercializada por la cadena de supermercados Coto.

Por el momento, los productos solo están disponibles en seis sucursales distribuidas en la provincia de Buenos Aires. Los locales que ya incorporaron en sus góndolas la marca H&M son: Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata.

hym

Si bien Coto ofrece venta online de indumentaria, tanto femenina como masculina, por lo pronto la nueva incorporación solo está disponible en los comercios físicos ya mencionados.

Cuánto cuestan los productos

A través de carteles colocados en las mesas del sector textil, Coto informó que los descuentos no son aplicables a la marca. “Estimado cliente, se le informa que los productos de la marca H&M no participan de las promociones vigentes”, aclararon.

Además, por ahora únicamente se pueden conseguir prendas de la colección primavera-verano en las góndolas del supermercado. Según lo expuesto por usuarios de redes sociales, los precios de los distintos artículos son:

Remeras de mujer y hombre a partir de $ 19.000

Tops desde $ 24.999 ,

, Blusas y shorts a partir de $ 30.999

Polleras desde $ 39.999

Camisas, pantalones y vestidos a partir de $ 45.999

Acerca de la marca

Fue fundada en 1947 por Erling Persson en Västerås, Suecia. En sus inicios, el nombre era “Hennes” (que significa “de ella”), ya que únicamente vendía ropa de mujer, sin embargo luego cambió su nombre al actual, H&M, cuyas siglas significan Hennes & Mauritz AB.

h&m

Actualmente es una de las marcas más importantes de “fast fashion”, con 3.680 tiendas a lo largo del mundo, aunque en los últimos años redujo notablemente la cifra de locales: en 2020 el número ascendía a 4.429 establecimientos.

Según la empresa, el objetivo es concentrar las nuevas aperturas en mercados con mayor potencial y mejorar la experiencia de compra tanto en tiendas físicas como de forma online, adaptándose a las nuevas tendencias.