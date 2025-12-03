Alerta por altas temperaturas, tormentas fuertes con viento y granizo

Se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

El último mes del año empezó con un marcado ascenso de la temperatura. Este miércoles, seis provincias se encuentran bajo alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por tormentas y calor extremo. El jueves se extienden las provincias afectadas por la tormenta.

El SMN puntualizó que la alerta amarilla podría implicar "fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Según el organismo dependiente del ministerio de Defensa, rige una alerta de nivel amarillo para este miércoles, por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos".

Esta advertencia afectará a la zona norte del país, puntualmente en Jujuy y Salta.

Agregaron que "se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve".

alerta smn (11)

El SMN elevó una serie de recomendaciones para evitar complicaciones en medio de una alerta amarilla por tormentas: evitar salir; no sacar la basura y limpiar desagües y sumideros; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento; en caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por temperaturas extremas de calor

Además, el SMN emitió otra alerta amarilla por calor extremo en zonas de cuatro provincias: el sur de la provincia de Buenos Aires, el este de Córdoba, el noreste de San Luis y el oeste de Córdoba.

El organismo nacional agregó que las alertas amarillas por calor extremo "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

alerta smn (12)

Los sectores en los que está vigente el alerta no serán azotados por temperaturas particularmente altas, sino que el factor definitorio será la humedad. A modo de ejemplo, en la zona de Bahía Blanca, la temperatura máxima será de 33°C; en Villa Dolores, localidad cordobesa en la que impactará de lleno el alerta también se esperan 33°C; en General Alvear, Mendoza, las temperaturas llegarán a 34°C y serán acompañadas por un pronóstico de tormentas con fuertes ráfagas; en Villa Mercedes, San Luis, la temperatura será de 33°C. En todas ellas se espera una humedad alta.

El alerta se extiende al jueves

El SMN extendió el alerta hasta el jueves y se espera que abarque seis provincias del norte y centro oeste del país. Las afectadas serán el norte de Mendoza, San Juan, el oeste de La Rioja, Catamarca, el oeste de Salta y Jujuy.

El organismo nacional puntualizó en que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve".