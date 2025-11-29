Tres ensaladas refrescantes para enfrentar los días de calor

En días de altas temperaturas, nada mejor que platos livianos y frescos. Tres recetas de ensaladas fáciles, versátiles y llenas de sabor para bancar el calor.

Las ensaladas, una buena opción ante las altas temperaturas

Cuando el calor agobia y el horno parece un castigo, la ensalada se convierte en una solución ideal. Abarca incontable variantes que combinan frescura, nutrientes y sabores que alegran cualquier mesa.

Hoy te compartimos tres opciones que rompen con la monotonía de la lechuga y el tomate. Son fáciles de preparar, ideales para cualquier ocasión y están pensadas para disfrutar al aire libre o en la comodidad del hogar.

Esta opción es una explosión de frescura y color. La quinoa, una semilla rica en proteínas y muy fácil de digerir, se combina a la perfección con el dulzor del mango y el toque herbal de la menta.

Ingredientes:

- 1 taza de quinoa cocida y enfriada.

- 1 mango maduro, cortado en cubos.

- ½ taza de menta fresca, finamente picada.

- 1 pepino, en rodajas finas.

- 2 cucharadas de aceite de oliva.

- 1 limón (su jugo).

- Sal y pimienta al gusto.

Preparación:

En un bowl grande, mezcla la quinoa con el mango, el pepino y la menta.

En un recipiente pequeño, emulsiona el aceite de oliva con el jugo de limón, sal y pimienta.

Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente.

Deja enfriar unos minutos en la heladera antes de servir.

Es ideal como plato principal o como acompañamiento de carnes a la parrilla.

ensalada-mango-pepino-quinoa-guarnicion-albahaca-menta_1325500-4173.jpg Ensalada con quinoa deliciosa y fácil de hacer. Refrescante y nutritiva.

Ensalada de melón, jamón crudo y rúcula

Inspirada en sabores mediterráneos, esta ensalada es la combinación perfecta entre lo dulce, lo salado y un toque de amargor.

Ingredientes

- 2 tazas de melón cortado en bolitas o cubos.

- 100 g de jamón crudo, en tiras finas.

- 2 tazas de rúcula fresca.

- 1 puñado de almendras fileteadas, tostadas.

- 2 cucharadas de aceite de oliva.

- 1 cucharadita de miel.

- 1 cucharada de aceto balsámico.

Desarrollo

Coloca la rúcula en un plato grande o fuente.

Distribuye el melón y el jamón crudo de manera uniforme.

Espolvorea las almendras tostadas para dar un toque crujiente.

Mezcla el aceite de oliva, la miel y el aceto balsámico. Rocía la ensalada justo antes de servir.

Es una opción elegante y rápida, ideal para sorprender en una comida al aire libre.

ensalada melon parmesao.jpg Ensalada fresca con melón, para combatir el calor.

Ensalada caprese con un giro fresco

La clásica ensalada caprese italiana se reinventa con un toque veraniego que resalta los sabores del tomate y la albahaca fresca.

Ingredientes

- 2 tomates grandes y maduros.

- 200 g de mozzarella fresca o bocconcini.

- 1 durazno (pelón) firme, cortado en gajos.

- Hojas de albahaca fresca al gusto.

- 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

- 1 cucharada de miel.

- Sal gruesa y pimienta negra recién molida.

Desarrollo

Corta los tomates en rodajas y colócalos en un plato grande.

Intercala las rodajas de tomate con la mozzarella y los gajos de durazno.

Distribuye las hojas de albahaca por encima.

Prepara el aderezo mezclando el aceite de oliva con la miel, sal y pimienta.

Rocía el aderezo justo antes de servir.

Este plato es perfecto para un almuerzo liviano y se lleva bien con una copa de vino blanco frío.

ensalada rucula cebolla durazno

Consejos para personalizar tus ensaladas

- Proteínas adicionales: Si buscás un plato más completo, sumá pollo a la parrilla, tofu grillado o garbanzos crocantes.

- Frutos secos: Nueces, pistachos o semillas de girasol pueden darle textura y un toque de sabor.

- Aderezos caseros: Experimentá con mezclas de yogur, tahini o vinagretas con hierbas.

Las ensaladas no tienen por qué ser aburridas. Con estas recetas, podés salir de la rutina y convertir cualquier día de calor en una experiencia gastronómica llena de frescura.





