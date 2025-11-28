El clima en Neuquén

Para tener siempre a mano: compota de manzana

Una receta clásica con manzana, para tener en cuenta siempre. Una preparación rica y fácil de hacer.

La compota aporta dulzor y frescura a cualquier postre o queso. Un plus para la cocina cotidiana.

Una de las frutas más representativas de la región, la manzana, llega en forma de compota. Una manera de consumirla, rica y saludable. Sabor, textura y todo lo que ofrece una de las frutas más ricas de toda la naturaleza.

La compota de manzana es deliciosa, nutritiva y muy fácil de hacer. Ideal para cualquier momento del día o como postre para sobremesa. Puede variar si se la acompaña con alguna crema o helado. Fiel, simple y muy rica.

Ingredientes compota de manzana

3 manzanas

300 g azúcar

150 cc agua

1 rama canela

Procedimiento

En una ollita ponemos el agua y el azúcar hasta que rompa hervor a fuego medio y se forme un almíbar liviano. Lo dejamos burbujear un par de minutos.

Mientras lavamos y pelamos las manzanas. Le quitamos las pepitas y la parte dura y la troceamos como nos dé la gana. En cubitos, en forma de barquito, en gajos, etc. Dependiendo el tipo de corte de la manzana tardará más o menos en cocinarse.

Agregamos las manzanas en la ollita, la rama de canela, tapamos la olla y bajamos el fuego. Dejamos cocinar durante 35 minutos.

Apagamos el fuego, retiramos las manzanas y servimos con hojas de menta, crema y almíbar.

La manzana es una de las frutas más consumidas del mundo.

Origen de la manzana


La manzana es una fruta apreciada por diversas cualidades tanto nutricionales como organolépticas. A continuación, se destacan algunas de las principales:

  • Rica en fibra: Especialmente en pectina, que ayuda a regular el tránsito intestinal y reducir el colesterol.
  • Baja en calorías: Ideal para dietas bajas en calorías, ya que contiene aproximadamente 52 kcal por cada 100 g.
  • Vitaminas: Contiene vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y pequeñas cantidades de vitamina A, E, y K.
  • Antioxidantes: Los flavonoides y la quercetina presentes en la piel de la manzana actúan como antioxidantes, protegiendo al cuerpo del daño celular.
  • Minerales: Posee potasio, que es esencial para la función nerviosa y muscular.

Sabor y textura

  • Dulzor y acidez: Varía según la variedad; algunas son más dulces (como la Fuji) y otras más ácidas (como la Granny Smith).
  • Textura crujiente: Las manzanas frescas suelen tener una textura firme y crujiente, lo que las hace agradables al comer.
  • Versatilidad culinaria: Se pueden consumir crudas, cocidas, en jugos, mermeladas, postres o como ingrediente en platos salados.

Saludables

  • Efecto saciante: Por su contenido en agua y fibra, puede ayudar a reducir el apetito, siendo útil en dietas de control de peso.
  • Beneficios digestivos: Ayuda a mejorar la digestión gracias a la fibra, y el ácido málico presente en ellas puede favorecer la salud hepática.

Cualidades culturales y simbólicas

  • La manzana ha sido un símbolo de salud, conocimiento y fertilidad en diversas culturas a lo largo de la historia, lo que refuerza su lugar como una fruta valorada globalmente.

Estas cualidades hacen de la manzana una de las frutas más consumidas y apreciadas en el mundo.

