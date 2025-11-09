Budín de pan: receta e historia de un postre popular

Una receta absolutamente casera y de bajo costo. El budín de pan, un postre de origen humilde y popular en simples pasos.

El budín de pan es un postre popular. Como los panqueques, el fresco de batata y queso, el flan y otros más. No necesitas ser un especialista, ni tampoco tener que ir a un restaurante a que te lo sirvan.

Es un postre que le pertenece al pueblo y que está originado desde las clases trabajadoras de la sociedad. Por su bajo costo y el tipo de ingredientes que se pueden conseguir en cualquier hogar.

Un budín de pan bien hecho es un postre irrefutable , que va tomando sabor a medida que pasan las horas y toda la mezcla se concentra. Clave el dulce de leche y las pasas.

Ingredientes budín de pan

250 gr miga de pan

750 cc leche tibia

125 gr azúcar

3 huevos

esencia de vainilla

ralladura de limón

150 gr azúcar para el caramelo

Desarrollo

Comenzamos poniendo en un bowl el pan en trozos, la leche tibia y dejamos reposar aproximadamente 15 minutos. Luego de ese tiempo podes mixear para que quede como una pasta (opcional)

Luego agregamos el azúcar, huevos, esencia y ralladura. Mezclamos. Ahora las pasas, chips o manzana rallada.

Acaramelar un molde de 24 cm de diámetro. Una buena técnica con mucho cuidado es

poner el azúcar dentro del molde y apoyar sobre la hornalla en recontra mínimo (importantísimo) para que se haga despacito. Movemos cada tanto para que no se queme.

Ponemos la mezcla que hicimos al principio dentro del molde acaramelado y tapamos con papel aluminio.

Llevamos al horno a 190 grados aproximadamente a baño María durante una hora. Se puede hacer en hornito eléctrico sin baño María, misma temperatura.

Dejamos enfriar y si hay tiempo lo dejamos de un día para el otro. Para desmoldar se puede nuevamente poner sobre la hornalla 1 minuto para que se ablande el caramelo. A disfrutar!

budin pan pasas.jpeg Agregarle pasas de uva o chips de chocolate al budín de pan son buenas opciones.

Origen del budín de pan

El budín de pan tiene un origen humilde y popular, y se cree que surgió como una forma de aprovechar el pan duro o sobrante, evitando el desperdicio de alimentos. Esta práctica era común en muchos países, pero el budín de pan tal como lo conocemos hoy tiene sus raíces en la cocina europea, especialmente en la británica y francesa.

En Inglaterra, se le conoce como "bread pudding" y ha sido una receta tradicional desde al menos el siglo XVII. Se preparaba remojando el pan duro en leche o crema, y luego se mezclaba con huevos, azúcar, y a menudo se le agregaban pasas u otras frutas secas antes de hornearlo. En Francia, existe una preparación similar conocida como "pudding diplomate" o simplemente "pudding".

El budín de pan se popularizó en muchos países, adoptando variaciones según los ingredientes disponibles y las tradiciones locales. En América Latina, especialmente en Argentina y Uruguay, es un postre muy apreciado y se suele preparar con un toque de caramelo, similar al flan. La receta ha evolucionado con el tiempo, pero su esencia como un postre de aprovechamiento se ha mantenido.

