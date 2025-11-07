¿Te sobró arroz?, probá estas croquetas deliciosas

Muchas veces hacemos arroz y sobra. Generalmente porque no calculamos bien. Una forma de aprovecharla es esta receta de croquetas deliciosas.

Las croquetas de arroz son una delicia. Siempre nos salvan a la hora de aprovechar algún sobrante de arroz de comidas anteriores. En simples pasos y con esta receta se puede lograr una comida deliciosa.

En mi caso soy muy malo para calcular las porciones correctas de arroz, por esa razón generalmente sobra. Ya de antemano tengo esta receta para reciclar y volver a disfrutarlas.

arrozzzz.jpg El cultivo del arroz es fundamental en muchas culturas y economías, particularmente en Asia, donde es un alimento básico para gran parte de la población.

Ingredientes:

Arroz frío (2, 3 tazas aprox)

2 huevos

1/2 taza de harina

Aceite

Sal

Pimienta

Queso rallado

reel receta croquetas de arroz_1.mp4

Desarrollo:

Mezclar el arroz (debe estar muy frio, frio de heladera) con los huevos. Agregar harina y volver a mezclar. Sumarle queso rallado e incorporar todo mezclando nuevamente. Agregar sal y pimienta. En una olla o sartén gruesa con aceite muy caliente poner bocados de tamaño de una cuchara. Te podes ayudar con otra cuchara.

Dorarlos 1 minuto de cada lado. Retirarlos y apoyarlos sobre papel absorvente. Ideal tener un alioli a mano.





El origen del arroz

Se remonta a miles de años en Asia, donde se domesticó por primera vez. Hay dos centros principales de domesticación:

China: Se cree que la primera domesticación del arroz ocurrió en el Valle del Río Yangtsé hace unos 8,000 a 9,000 años. Este es el origen del arroz de tipo "japonica", una variedad de grano corto que se cultiva principalmente en climas templados.





India y el Sudeste Asiático: El arroz también se domesticó de manera independiente en la región del Ganges y otras partes del Sudeste Asiático, donde se originó el arroz "indica", una variedad de grano largo que se cultiva en climas tropicales y subtropicales.

El arroz luego se extendió a otras partes de Asia, como Corea y Japón, y eventualmente a otras partes del mundo. En la Edad Media, el arroz llegó a Europa a través del sur de España, traído por los árabes durante su ocupación de la Península Ibérica.

El cultivo del arroz es fundamental en muchas culturas y economías, particularmente en Asia, donde es un alimento básico para gran parte de la población.

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.