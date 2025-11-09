Neuquén suma nuevos parques temáticos para las infancias y proyecta otros 20 para el próximo año

La ciudad avanza en la creación de espacios modernos, inclusivos y seguros donde los menores pueden divertirse. Todas las obras se realizan con fondos municipales.

La Municipalidad de Neuquén cerrará el año con siete nuevos parques temáticos distribuidos en distintos puntos de la capital provincial, y ya proyecta la construcción de 20 más durante el próximo 2026 .

La propuesta busca garantizar espacios de juego seguros, inclusivos y de calidad , pensados para que las infancias puedan disfrutar, aprender y desarrollar su motricidad a través del juego.

Las obras son ejecutadas con fondos y mano de obra municipal, reafirmando el compromiso de la gestión del intendente Mariano Gaido con la transformación de los espacios públicos y la creación de entornos adecuados para el desarrollo integral de las y los niños.

parque tematico infantil neuquen

Parques con identidad y creatividad

En la Plaza de las Mujeres, se instalará un mangrullo gigante con forma de zorro, de 10 metros de largo y 6,5 de alto, acompañado de calesitas, hamacas integradoras, sube y baja y un piso de caucho de alta seguridad.

En el Parque Central (sector Este), se construye un parque temático con un enorme barco "ARA Belgrano" y una avioneta, homenaje a los veteranos de Malvinas, donde las familias podrán disfrutar de toboganes, trepadores y juegos inclusivos.

El Parque Norte, en el área del Observatorio, contará con un mangrullo en forma de cueva, con áreas de escalada, toboganes y hamacas integradoras. En tanto, en el Parque Jaime de Nevares se levantará un fuerte medieval de 700 metros cuadrados, con piso blando, mesas, bancos, hamacas y mangrullos con toboganes.

Parque Jaime de Nevares.jpg

La Plaza Las Américas, en Santa Genoveva, se transformará con el mangrullo temático “Refugio del Bosque”, junto a una posta saludable, veredas nuevas y piso antigolpes.

En el barrio Unión de Mayo, la Plaza de Boca incorporó un dinosaurio gigante de más de cinco metros como figura central. El lugar también cuenta con canchas deportivas, una posta saludable, mobiliario nuevo e iluminación LED, consolidándose como un punto de encuentro para familias de Unión de Mayo, Melipal, Gregorio Álvarez y San Lorenzo.

Un tren histórico para jugar

Ya está en funcionamiento el parque temático del Parque Central (sector Oeste), inspirado en “La Trochita”, con un mangrullo con forma de tren, hamacas integradoras, calesita, tubo de gateo y piso blando. Además, se mejoró la accesibilidad, la iluminación y la forestación, preservando el tren histórico como símbolo de la identidad neuquina.

parque tematico infantil 2

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Neuquén redefine el concepto de espacio público, integrando juego, historia y aprendizaje.

El intendente Mariano Gaido impulsa este programa como parte de una gestión que pone a las infancias en el centro, generando entornos donde diversión, inclusión y seguridad se combinan para construir comunidad.

En el marco del Plan “Orgullo Neuquino”, la Municipalidad de Neuquén avanza con una ambiciosa transformación del espacio público que contempla la creación y renovación de diez parques temáticos distribuidos en distintos puntos de la ciudad. La inversión supera los 3.500 millones de pesos provenientes de fondos propios, resultado del superávit sostenido por la gestión del intendente Mariano Gaido.

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Rueda Cáceres, destacó que esta política de infraestructura urbana no solo responde a una planificación estratégica, sino que también busca fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad local.