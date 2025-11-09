Guillermina Bianchi, la streamer neuquina que triunfa en Vorterix y compite por los Martín Fierro

La joven combina sus estudios de Abogacía con su trabajo en Vorterix. Pasó por Depende del Viento y contó la historia de su inesperado ascenso a la fama.

Con dos nominaciones a los premios Martín Fierro y un ascenso meteórico en su carrera como streamer , la neuquina Guillermina Bianchi brilla en el mundo de la comunicación digital . En los últimos años, su vida se transformó con una serie de cambios vertiginosos: de la rutina tranquila en Neuquén capital a estudiar abogacía en Buenos Aires y, después, a codearse con las estrellas del universo streaming a nivel nacional.

Aunque creció en Santa Genoveva, un barrio cerca del centro de Neuquén capital, la streamer y youtuber vive ahora en Buenos Aires, y es reconocida por su trabajo en la emisora Vorterix, donde participa en dos programas que lograron nominaciones en los próximos premios Martín Fierro de streaming . Compite con el programa Dopaminas en Vorterix, en la terna de Programa Revelación. Además, participa en el programa 5 minutos más, también de Vorterix, que compite en la categoría de Programa Humorístico.

"Yo no me lo esperaba para nada, literal no lo podía creer", dijo y agregó que se enteró de las nominaciones cuando estaba al aire en uno de los programas y que sigue sorprendida por la repercusión de las emisiones, porque llegó a la ciudad hace poco tiempo.

En una entrevista con Depende del Viento, el streaming de LMPlay, Bianchi repasó los desafíos de su carrera, en los que combina los estudios de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires con una presencia en los medios de gran exposición a nivel nacional.

A los 20 años, Guillermina se mudó de Neuquén a Buenos Aires para seguir la carrera de Abogacía. Aunque logró insertarse en el mundo laboral, pronto descubrió que el mundo de las leyes no le convencía tanto.

Si bien admitió que ama su carrera, no le convencía la posibilidad de desempeñarse en el ámbito laboral. Primero trabajó en un estudio jurídico, donde no se sintió conforme. Más tarde, ingresó al área de Legales de una empresa, un espacio más atractivo pero que no logró cerrarle para su idea de un futuro profesional.

Su ingreso al mundo del streaming se dio gracias a un encuentro fortuito. Conoció a su novio a través de una aplicación de videollamadas aleatorias, OMTV. Como él ya era streamer, empezaron a hacer contenidos juntos y ella descubrió que le gustaba mucho la actividad. Él la incentivó a utilizar sus redes y a aprovechar que la gente comenzaba a conocerla.

El salto a Vorterix se concretó a través de otros streamers, como Amber Nosquetti. Ellos buscaban una chica para sumar al equipo y darle "una vueltita de rosca" a su contenido, que no querían que fuese idéntico a su stream habitual. Pensaron en ella de inmediato y le escribieron. Bianchi, siendo muy nueva en el ambiente, conversó con su novio antes de aceptar el desafío. "Él me dijo, no, no podes desperdiciar esto," recordó la streamer. Ella probó la experiencia y hoy afirma que le encanta.

De Neuquén a Vorterix: el salto a los medios

Guillermina mencionó que pasó la mayor parte de su vida en el barrio Santa Genoveva, aunque se mudaron más cerca del río en los últimos años que vivió en Neuquén capital.

Cuando se graduó del secundario en el colegio AMEN, se decidió a trasladarse a Buenos Aires, incluso cuando el resto de sus amigas prefirieron seguir sus rumbos profesionales en Neuquén capital.

Su adaptación a Buenos Aires, lejos de su ciudad, fue un proceso que requirió esfuerzo. Para paliar la soledad, sus padres le sugirieron que viviera en una residencia. "Yo me muevo acá Buenos Aires en una residencia," explicó Guillermina. Este alojamiento le permitió tener seguridad y compañeras de vivienda, lo cual la hizo sentir bastante contenida.

Con el tiempo, sus padres fueron a visitarla cada vez que pudieron, y afortunadamente, también tuvo la posibilidad de venir a visitarlos a Neuquén. En la UBA, hacer nuevos amigos resulta difícil porque, según explicó, "no compartís la misma materia nunca con dos personas". Sin embargo, haciendo un esfuerzo por salir de su zona de confort, logró conocer gente, y se dio cuenta de que "todos están en la misma porque hay mucha gente del interior, mucha gente que está sola". Dos años después, sus amigas de Neuquén se mudaron a Buenos Aires, lo que cambió por completo su rutina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CINCO MINUTOS MÁS (@cincominmasvtx)

El inicio de su carrera en Vorterix fue totalmente atípico: muchos años por una oportunidad así, pero Guillermina llegó al canal sin experiencia previa. "Lo primero que yo hago es arrancar en Vorterix," dijo la streamer, que consideró una locura comenzar en un espacio de tanta exposición.

Antes de trabajar en Vorterix, solo aparecía esporádicamente en el stream de su novio, lo que no implicaba una presión directa de producción o de quedar bien con un medio. "Tenés que tener más cuidado en algunas cosas," reconoció sobre la responsabilidad de trabajar en una emisora.

Para aliviar la presión, sus compañeros la acompañaron a grabar un programa piloto antes de su debut oficial. Actualmente, participa en dos formatos muy diferentes. 5 minutos más, el programa con los chicos, es mucho menos preparado y más espontáneo, aprovechando la práctica que tienen los streamers de llevar las conversaciones por el camino que desean.

En contraste, el ciclo Dopaminas, que realiza con otras mujeres, se prepara mucho más con anticipación, pues la mayoría viene del ambiente de la radio. "Nosotras armamos muchas columnas," comentó Bianchi y aclaró que ellas trabajan los tópicos y las opiniones previamente.

En ambos casos, Vorterix les otorga una gran libertad. "La verdad, por suerte, Verix nos deja hablar de lo que nosotros queramos," afirmó. Aunque hay temas muy puntuales que no se tocan, en general hay vía libre para proponer lo que deseen. Guillermina destaca que esta libertad permite el debate, incluso cuando hay personas que piensan distinto en el mismo grupo, y esto le da un componente más interesante al contenido.

Entre el Martín Fierro y la abogacía

Las nominaciones a los Martín Fierro de streaming tomaron a Guillermina por sorpresa. El evento representa algo nuevo para ella, ya que nunca asistió a una premiación de ese calibre.

A pesar del éxito en los medios, Guillermina no deja sus estudios de Derecho. Por eso, sigue comprometida con finalizar la carrera, aun cuando su vida diaria incluye una ajetreada rutina que combina la carga de trabajo y estudio. "No, no, no. Me voy a recibir, me voy a recibir," aseguró entre risas. Sus días se dividen entre estudiar (más aún en época de parciales), asistir a clases por la mañana y por la noche, y el programa por la tarde.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de guillermina (@guillerminabbianchi)

La streamer considera que su conocimiento legal puede ser útil en la mesa de debate. A ella le gusta que en los programas siempre se transmita alguna enseñanza, algo mínimo, que vaya más allá de simplemente tener conversaciones banales. "A mí me gusta en los programas siempre que te dejen algo, alguna enseñanza, algo mínimo, o sea, que no solamente hablar boludeces," manifestó. Cuando se toca algún tema específico, ella intenta incluir algún dato legal para enriquecer la conversación.

No obstante, su enfoque principal es el humor y el perfil más dinámico. Siente que la Abogacía tiende a ser muy seria. Si bien podría sentarse frente a una cámara a analizar casos legales, no es el contenido que ella desea transmitir en este momento.

Por ahora, disfruta haciendo vlogs para YouTube, una actividad que también requiere mucho esfuerzo de edición, aunque su novio le ayuda a mejorar sus habilidades. Aunque confía en que, si puede vivir de lo que hace ahora, sería muy feliz, mantiene el plan de Abogacía como respaldo, ya que el mundo de las redes genera mucha ansiedad e incertidumbre a largo plazo.

Sobre el futuro, Guillermina tiene claro dónde quiere estar: "El día que me reciba mi idea es seguir con esto". Su ideal es continuar trabajando en emisoras como Vorterix, Olga o Luzu, y explotar todas sus redes sociales.

Finalmente, Guillermina comentó sobre la percepción de su éxito por parte de sus padres en Neuquén. Al principio, ellos no entendían qué era el streaming o Vorterix. Esto cambió cuando su madre la visitó en Buenos Aires recientemente y la llevó al estudio. Su madre vio la dimensión del lugar, se cruzó con personas que conocía y entendió el alcance que tiene su hija. "Yo creo que mis papás no terminan de dimensionarlo," reconoció Guillermina.

A pesar de los logros en Buenos Aires, la streamer mantiene su identidad neuquina con orgullo: "Yo cada vez que paso mi número digo, no le pongas la característica de Buenos Aires". Guillermina Bianchi, una streamer neuquina que se encuentra en pleno auge, es un ejemplo del éxito que puede alcanzarse en la capital, siempre llevando consigo la bandera del 299.