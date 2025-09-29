Martín Fierro 2025: cómo será el menú de 4 pasos que comerán los famosos

Se dio a conocer cómo será en detalle la cena de la gala más esperada de la televisión argentina.

Se viene otra gala de los premios más importantes de la televisión argentina. Este lunes 29 de septiembre el Hotel Hilton Buenos Aires será la sede de la fiesta para la 53ª edición de los Premios Martín Fierro 2025 , la cita máxima de la televisión abierta.

Con la conducción de Santiago del Moro por tercera vez consecutiva y la transmisión exclusiva de Telefe, la ceremonia premiará lo más destacado de la pantalla chica de la temporada 2024. Y ahora se supo cuáles serán los platos que degustarán los nominados en la esperada gala. Como snacks, los invitados disfrutarán de tres bocados que incluyeron pollo confitado y crema de aguacate, cremoso de arveja fresca marinada, y un domo de queso azul y alioli.

La entrada siguirá con un toque sofisticado: una burratina cremosa con emulsión de pimientos, acompañada de jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas frescas.

El plato principal será una costilla de novillo en cocción larga con cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Para los invitados vegetarianos, el catering preparó una opción de variedad de hongos orgánicos asados con cremoso de coliflor, fondo de hongos y limón. Para coronar la velada, el postre consistirá en una combinación de texturas de dulce de leche, avellanas, pochoclos y licor.

Martín Fierro a la TV: a qué hora arranca la premiación y quiénes son los nominados

Este lunes a partir de las 21 y con transmisión de Telefe se entregan los premios Martín Fierro de Televisión. La gala será conducida, una vez más, por Santiago del Moro. Horas previas, a partir de las 19, será la alfombra roja. Habrá 35 ternas y dos grandes producciones con los mayores números de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, con nueve nominaciones.

La ficción de Cris Morena compite en categorías como Actriz protagonista de ficción con Isabel Macedo; Revelación, con Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg; Actriz de reparto para Julia Calvo; Actor de reparto para Rafael Ferro; Autor/Guionista para Leandro Calderone y Cris Morena; y Director para Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari.

Por otro lado, El Trece se alza con seis nominaciones con la ficción Iosi, el espía arrepentido. Buscará llevarse la estatuilla en las categorías: Actriz protagonista de ficción para Natalia Oreiro; Actor de reparto para Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi; Autor/Guionista para Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman; y Director a Daniel Burman y Sebastián Borensztein.

Le siguen Bake Off Famosos con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. Además, El Encargado, la producción de El Trece obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas, a Actor protagonista de ficción para Guillermo Francella y Gabriel Goity.

De esta manera, ya está todo listo para que se de inicio a otra edición de la gala de premiación más importante de la televisión argentina y para conocer a los distintos ganadores de este año.