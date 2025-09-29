La provocativa foto con la que L-Gante desafió a Instagram tras haberle bloqueado la cuenta

Una vez más, el cantante de cumbia, L-Gante , fue penalizado en Instagram y su cuenta oficial quedó cerrada de manera repentina. La red social le aplicó una sanción que sorprendió a sus seguidores, aunque la medida no pareció afectarlo demasiado.

Lejos de mostrarse preocupado, el cantante de cumbia 420 reaccionó fiel a su estilo desafiante: volvió en cuestión de horas y publicó una foto subida de tono que rápidamente se viralizó.

En la imagen, aparece fumando, con el torso desnudo, rodeado de sus característicos tatuajes y ostentando cadenas de oro, mientras lanza un mensaje directo a quienes lo critican. “Me cerraron el Instagram. Y volví en cuestión de horas”, aseguró.

image

El artista ya había pasado por situaciones similares en otras ocasiones, pero esta vez decidió tomárselo como una muestra de poder frente a la censura. Sus seguidores, acostumbrados a su estilo irreverente, celebraron el regreso y llenaron de comentarios su nuevo posteo.

L-Gante busca conquistar a Evangelina Anderson con un sorpresivo gesto

Evangelina Anderson atraviesa una etapa de reestructuración en su vida luego de la separación confirmada con Martín Demichelis, quien habría sido autor de una infidelidad que habría hecho estallar la relación que al parecer pendía de un hilo. Luego de esta decisión la modelo se ha mostrado muy activa en las redes sociales con posteo subidos de tonos que evitaba en otros momentos.

En las últimas horas Evangelina subió un video donde exhibe una bikini en una pileta mientras disfruta de tiempo libre en Cancún que encendió las redes y generó la reacción de miles de usuarios que dejaron su me gusta a la publicación. Sin embargo un usuario de las redes sociales llamó la atención por encima del resto al estar involucrado previamente, según trascendió, en una relación con ella.

image

Fue el cantante L-Gante quien luego de haber dejado los roles claros con su amiga Wanda Nara le dio "me gusta" a la publicación que compartió la ex pareja de Demichelis. No es la primera vez que el artista interactúa con la modelo ya que en otra oportunidad el cantante había respondido a una cajita de preguntas que compartió en sus redes Evangelina.

Por otro lado, Evangelina Anderson eligió enfrentar los rumores de romance con un hombre de 34 años tras su polémica separación de Martín Demichelis. Desde las playas de México, la modelo escribió un contundente posteo y dejó en claro cuál es su presente. “Dejen de inventar. Jamás di una nota y mucho menos dije lo que están confirmando que dije! Son de cuarta”, escribió la participante de MasterChef Celebrity sobre la imagen de una publicación de un portal de noticias que aseguró que la rubia había apostado una vez más al amor.

“MI VIDA NO ES UN CIRCO”, sumó Anderson que disfruta de unas soñadas vacaciones junto a su familia antes de su debut en la pantalla de Telefe. La declaración de Evangelina llegó luego de que Pepe Ochoa (LAM, América) confirmara que habló con la ex jurado de Los 8 escalones (El Trece) y le dijera que tras la separación “estoy recuperando el tiempo que perdí”.