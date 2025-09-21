Eros Ramazzotti se quiso chapar a Evangelina Anderson: la reacción de la modelo

Evangelina Anderson se trasladó a Italia para asistir a uno de los eventos más importantes del mundo de la moda: la Semana de la Moda de Milán. En medio de su estadía, la modelo aprovechó para reunirse con un grupo de amigas y compartir un almuerzo muy especial en un lugar inesperado: la residencia del reconocido cantante Eros Ramazzotti.

En esta ocasión, la acompañaron Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, quienes también formaron parte del encuentro con el artista italiano. Todo parecía transcurrir en un clima relajado y divertido, con charlas y buena comida, hasta que la velada dio un giro particular que generó cierta incomodidad.

Desde sus redes sociales, la actual panelista del programa Sálvese quien pueda (América) expresó su agradecimiento con una publicación en la que destacó la organización del evento: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”. Luego de la comida, el ambiente se volvió aún más distendido cuando las presentes comenzaron a cantar a coro uno de los clásicos más recordados del músico, “Otra como tú”, canción que se convirtió en un himno internacional en la década de los noventa.

Eros Ramazotti “se pasó” de confianza con Evangelina Anderson

Sin embargo, mientras el grupo disfrutaba de ese momento musical, el intérprete fue entrando cada vez más en confianza. Tanto es así que, en un instante inesperado, Ramazzotti intentó besar a Anderson. Ella, sorprendida por la situación y sin dudarlo, reaccionó de inmediato inclinándose hacia abajo para esquivar el gesto y así evitar el contacto frente a todos los presentes.

Lejos de detenerse allí, el artista volvió a intentarlo segundos después, lo que generó risas nerviosas y comentarios entre las amigas, que observaban la escena entre la sorpresa y la diversión. Finalmente, Milca Gili compartió el video del momento en sus historias de Instagram, donde arrobó a Evangelina y añadió con humor la frase: “Alguien se enamoró…”, dejando en evidencia lo sucedido y despertando aún más curiosidad entre los seguidores.

Evangelina Anderson

Participación de Anderson en la semana de la moda italiana

En plena Semana de la Moda y a pocos días de la reapertura del Armani Hotel en Milán, Evangelina Anderson volvió a robar miradas con un look total black que combinó texturas, y la mostró muy sensual, con su estilo característico. Separada de Martín Demichelis y lejos de rumores personales, Evangelina enfocó todas las miradas en la moda. Para el evento, lució un crop top de encaje floral negro con cuello polera y mangas largas que terminaban en guantes integrados, pieza que definió una silueta elegante pero sensual.

Como complementos, Evangelina optó por sandalias de tiras finas y taco alto, y una minicartera Miu Miu en cuero negro con matelassé, pieza de lujo que destacó la estética sofisticada de su look. El maquillaje se mantuvo en tonos neutros con delineado cat eye, máscara de pestañas y labios nude delineados, mientras que el pelo lo llevo liso y con raya al medio, lo que enmarcó su rostro con naturalidad. Frente al espejo del hotel, la modelo posó y en el pie de foto resumió el espíritu de la velada: “Reapertura Armani luego de su adiós en Milán”.