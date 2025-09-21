Luli Salazar desenmascaró a Martin Redrado y mostró pruebas de visitas secretas a su hija

Tras un largo tiempo de silencio público, Luli Salazar decidió hablar sobre el conflicto legal y personal que la enfrenta con Redrado. La modelo eligió el programa Mujeres Argentinas (El Trece) como escenario para dar su testimonio y, sin rodeos, expuso su postura en una disputa que lleva casi cuatro años y que involucra una suma millonaria reclamada al economista.

“Yo estoy, bueno, bien transitando, ¿no? Todo esto judicial como siempre, ya hace varios casi 4 años, pero bien, bien”, comenzó relatando Salazar cuando le consultaron por el proceso judicial. Enseguida, y al ser preguntada por los motivos de tanta demora, apuntó con firmeza: “La verdad que como dice Poli, la justicia lenta no es justicia, ¿no?". Acto seguido, amplió: "Y si bien hay muchas artimañas para poder dilatar todo en este caso los deudores alimentarios, pero bueno, nada, es lo que toca y luchándola por Matilda”.

Con un tono serio y firme, Luli no dudó en calificar la conducta de su expareja, al expresar: “Es violencia económica y vicaria. Y bueno, y hay una menor en el medio, ¿no? Que más allá de que se le están vulnerando sus derechos, todo lo emocional que eso genera, ¿no? Porque estamos hablando de una nena que fue manipulada sentimentalmente”.

luciana-salazar-martin-redrado.jpg

Luciana Salazar visibilizó las visitas de Redrado a Matilda

Uno de los pasajes más intensos de la entrevista llegó cuando la mediática recordó cómo fueron los primeros encuentros entre Redrado y su hija Matilda. “Vos pensás que la veía hasta sus 3 años. Nosotros ya estábamos re separados. O sea, ¿por qué vamos al sentido común? ¿Por qué la venía a visitar a escondidas a una nena de 3 años y ya entre nosotros ya no había más vínculo?", cuestionó con visible enojo. Y enseguida añadió: "Digo, fue extorsionado, venía extorsionado a visitarla, le venía a traer regalos extorsionado. O sea, es ridículo todo, todo es ridículo”.

Actualmente Matilda tiene 7 años y, según su madre, ya comienza a comprender lo que ocurre a su alrededor. Así lo describió Luli: “Obviamente ya no tiene 3 años, tiene 7 y medio para ocho e indudablemente ella ya entiende muchas cosas, pregunta, está en una edad súper curiosa y bueno, uno trata de explicarle lo más que puede dentro de una cabecita chiquitita, ¿no?”.

luciana-salazar-y-su-hija-matilda-foto-revista-gente-ME7CSBALUFD2PKQASWNKXUFKDY.avif

“Ella sabe lo que es”

En ese sentido, Salazar explicó cómo maneja el tema con su hija, señalando: “Ella sabe lo que es la justicia, sabe lo que son los abogados, sabe lo que hizo Martín, pero bueno, hasta ahí”. Finalmente, la conductora le consultó qué ocurriría si, en algún momento, Matilda quisiera retomar el vínculo con Redrado. La respuesta de Luciana fue tajante y no dejó lugar a dudas: “Hoy por hoy la verdad que ella sabe que nos hizo mucho daño y la verdad que no tiene intenciones de verlo. Después, el día de mañana yo no soy quién para obligarla nada a ella por sí o por no”.

De esta manera, con frases contundentes y sin suavizar sus acusaciones, Luciana Salazar volvió a exponer públicamente los pormenores de su conflicto judicial y personal con Martín Redrado, dejando en claro que la disputa sigue abierta y que su prioridad continúa siendo el bienestar de su hija Matilda.