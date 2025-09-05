Fallo judicial a favor de Luciana Salazar: "Me ensuciaron"

La exvedette Luciana Salazar celebró entre lágrimas el fallo judicial que priorizó los derechos de su hija Matilda . En diálogo con el programa Puro Show, la conductora se quebró al aire y compartió su desahogo .

La Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a su favor en la causa por la manutención de su hija Matilda, en el marco de la disputa judicial con Martín Redrado . La noticia llegó tras casi dos años de reclamos por parte de la modelo, que exigió el reconocimiento de la paternidad y la cuota alimentaria para la menor hasta los 18 años.

Aunque el economista todavía puede apelar, la Justicia le dio la derecha a Salazar en segunda instancia y levantó la suspensión que pesaba sobre la causa civil.

Embed - AVANCE EN LA CAUSA DE LUCIANA SALAZAR CONTRA MARTÍN REDRADO: la Justicia falló a favor de la modelo

En una charla a corazón abierto con el programa de Pampito y Matías Vázquez, Luciana Salazar relató el calvario que vivió durante el proceso judicial y mediático: “Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de Justicia".

Salazar apuntó directamente contra Redrado y su entorno: "No podía creer que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, de buena familia, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, ensuciaron mi nombre, todo porque que te llamen extorsionadora…" . “Con un tema de una hija, con todo lo que yo pasé, todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es más violento que estar pidiendo una cuota alimentaria, me tuve que bancar el título de mala madre”, sentenció Luli conmocionada.

Luli Salazar reveló que su situación económica es "crítica"

Luli Salazar continúa firme en su enfrentamiento judicial contra Martín Redrado, su expareja a quien acusa de negarse a cumplir con la cuota alimentaria correspondiente a su hija Matilda. Para la modelo, la Justicia no avanza con la rapidez que el caso requiere y asegura que las influencias del economista serían las responsables de que la causa no logre resolverse.

image

En diálogo con Puro Show, la mediática se mostró indignada y afirmó: “Él cumplió dos años y después dejó de pagar. Hay un documento que firmó donde se hacía responsable de los gastos de vivienda y educación. No es plata en efectivo, es pago de esas cuentas”.

Fue en ese mismo espacio donde admitió que su situación económica se deterioró con el tiempo y que cada vez le resulta más difícil afrontar el alquiler. “El país viene de años de crisis, yo además tengo los gastos que me corresponden como mamá porque no es que quiero que pague todo. Pero además de los míos, tengo que hacerme cargo de lo que él no paga para que mi hija no se quede en la calle o sin educación”, explicó. Y agregó: “A todo el mundo le cuesta y a mí me pesa muchísimo porque me estoy haciendo cargo de gastos que no me corresponden y que no son pequeños”.

Finalmente, Luciana cerró sin filtros: “Vivo asfixiada porque él decidió tomar una venganza personal en mi contra atacando a una menor de edad. Los que lo conocen a Redrado, dicen que si él quiere, termina con todo esto en un segundo, pero no quiere por algo emocional. Y yo no voy a soltar los derechos de mi hija”.