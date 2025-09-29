Martín Fierro a la TV: a qué hora arranca la premiación y quiénes son los nominados

Este lunes 29 de septiembre la televisión tendrá su gran esperada noche de gala. Margarita, es el programa con más nominaciones.

Este lunes a partir de las 21 y con transmisión de Telefe se entregan los premios Martín Fierro de Televisión . La gala será conducida, una vez más, por Santiago del Moro . Horas previas, a partir de las 19, será la alfombra roja.

Habrá 35 ternas y dos grandes producciones con los mayores números de nominaciones. Por un lado, Margarita , de Telefe, con nueve nominaciones.

La ficción de Cris Morena compite en categorías como Actriz protagonista de ficción con Isabel Macedo; Revelación, con Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg; Actriz de reparto para Julia Calvo; Actor de reparto para Rafael Ferro; Autor/Guionista para Leandro Calderone y Cris Morena; y Director para Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari.

Por otro lado, El Trece se alza con seis nominaciones con la ficción Iosi, el espía arrepentido. Buscará llevarse la estatuilla en las categorías: Actriz protagonista de ficción para Natalia Oreiro; Actor de reparto para Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi; Autor/Guionista para Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman; y Director a Daniel Burman y Sebastián Borensztein.

Le siguen Bake Off Famosos con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. Además, El Encargado, la producción de El Trece obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas, a Actor protagonista de ficción para Guillermo Francella y Gabriel Goity.

Todos los nominados a los premios Martin Fierro

Reality

Cantando 2024 - América

Gran Hermano 2024 - Telefe

Survivor, Expedición Robinson- Telefe

Jurados

Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América

Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece

Interés General

La Noche de Mirtha - Eltrece

Nara que ver - El Nueve

Susana Giménez - Telefe

mirtha-papa-portada

Noticiero Nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche - Eltrece

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece

Soledad Larghi - América Noticias - América

Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve

Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe

Nelson Castro - Telenoche - Eltrece

Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve

Ficción

El Encargado - Eltrece

El Método - El Nueve

Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Margarita - Telefe

Magazine

A la Barbarossa - Telefe

Cortá por Lozano - Telefe

DDM - América

Mañanísima - Eltrece

Big Show

Bake Off Famosos - Telefe

La noche perfecta - Eltrece

Noche al Dente - América

Bake Off Famosos

Labor en conducción femenina

Pamela David - Desayuno americano - América

Mariana Fabbiani - DDM - América

Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe

Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece

Labor en conducción masculina

Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece

Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece

Panelistas

Luis Bremer - A la tarde - América

Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve

David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve

Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe

Entretenimiento

¡Ahora Caigo! - Eltrece

Escape perfecto - Telefe

Los 8 escalones - Eltrece

Cronista / Movilero

Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe

Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece

Oliver Quiroz - A la tarde - América

Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe

Humorístico

Bendita - El Nueve

Pares de comedia - NET

Pasó en América - América

Actor protagonista de ficción

Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece

Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece

Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece

Fracenlla.jpg Guillermo Francella en El Encargado

Actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo - Margarita - Telefe

Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece

Periodístico

A la tarde - América

GPS - América

LAM - América

Producción Integral

Bake Off Famosos - Telefe

Survivor, Expedición Robinson - Telefe

Telenueve Central - El Nueve

Gastronomía

Ariel en su salsa - Telefe

Comer para creer - América

Qué mañana! - El Nueve

Revelación

Lola Abraldes - Margarita - Telefe

Mora Bianchi - Margarita - Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe

Labor humorística

Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública

Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece

Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe

Musical

La Peña de Morfi - Telefe

Pasión de Sábado - América

Planeta 9 - El Nueve

Noticiero diurno

Arriba argentinos - Eltrece

El Noticiero de la Gente - Telefe

Telenueve al Mediodía - El Nueve

Deportivo

Carburando - Eltrece

Conmebol Libertadores - Telefe

Copa América - Telefe

Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública

Branded Content

El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe

Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe

Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe

Aviso publicitario

Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América

Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla

Actriz de reparto

Julia Calvo - Margarita - Telefe

Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece

Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece

Verónica Llinás.

Actor de reparto

Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece

Rafael Ferro - Margarita - Telefe

Cultural / educativo

Argentina de Película – América

Proyecto Tierras – Telefe

Tecno Tendencias – América

Autor / Guionista

Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece

Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece

Viajes / turismo

Iván de viaje - Telefe

Resto del mundo - Eltrece

Tenés que ir - El Nueve

Programa de Servicio

Adn buena salud - Televisión Pública

BA Emergencias - El Nueve

Intelexis Mujer - NET

Director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe

Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece

Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece

Director de No Ficción