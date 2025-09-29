Martín Fierro a la TV: a qué hora arranca la premiación y quiénes son los nominados
Este lunes 29 de septiembre la televisión tendrá su gran esperada noche de gala. Margarita, es el programa con más nominaciones.
Este lunes a partir de las 21 y con transmisión de Telefe se entregan los premios Martín Fierro de Televisión. La gala será conducida, una vez más, por Santiago del Moro. Horas previas, a partir de las 19, será la alfombra roja.
Habrá 35 ternas y dos grandes producciones con los mayores números de nominaciones. Por un lado, Margarita, de Telefe, con nueve nominaciones.
La ficción de Cris Morena compite en categorías como Actriz protagonista de ficción con Isabel Macedo; Revelación, con Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg; Actriz de reparto para Julia Calvo; Actor de reparto para Rafael Ferro; Autor/Guionista para Leandro Calderone y Cris Morena; y Director para Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari.
Por otro lado, El Trece se alza con seis nominaciones con la ficción Iosi, el espía arrepentido. Buscará llevarse la estatuilla en las categorías: Actriz protagonista de ficción para Natalia Oreiro; Actor de reparto para Alejandro Awada y Marco Antonio Caponi; Autor/Guionista para Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelos y Daniel Burman; y Director a Daniel Burman y Sebastián Borensztein.
Le siguen Bake Off Famosos con cuatro nominaciones: Big Show, Jurados, Producción Integral y Director de No Ficción. Además, El Encargado, la producción de El Trece obtuvo cuatro nominaciones, entre ellas, a Actor protagonista de ficción para Guillermo Francella y Gabriel Goity.
Todos los nominados a los premios Martin Fierro
Reality
- Cantando 2024 - América
- Gran Hermano 2024 - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson- Telefe
Jurados
- Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular - Bake Off Famosos - Telefe
- Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino - Cantando 2024 - América
- Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz - El gran premio de la cocina - Eltrece
Interés General
- La Noche de Mirtha - Eltrece
- Nara que ver - El Nueve
- Susana Giménez - Telefe
Noticiero Nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche - Eltrece
Labor periodística femenina
- Carolina Amoroso - Telenoche - Eltrece
- Soledad Larghi - América Noticias - América
- Romina Manguel - Opinión pública- El Nueve
- Gisele Sousa Dias - Telefe Noticias - Telefe
Labor periodística masculina
- Rodolfo Barili - Telefe Noticias - Telefe
- Nelson Castro - Telenoche - Eltrece
- Claudio Rígoli - Telenueve Central - El Nueve
Ficción
- El Encargado - Eltrece
- El Método - El Nueve
- Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Margarita - Telefe
Magazine
- A la Barbarossa - Telefe
- Cortá por Lozano - Telefe
- DDM - América
- Mañanísima - Eltrece
Big Show
- Bake Off Famosos - Telefe
- La noche perfecta - Eltrece
- Noche al Dente - América
Labor en conducción femenina
- Pamela David - Desayuno americano - América
- Mariana Fabbiani - DDM - América
- Susana Giménez - Susana Giménez - Telefe
- Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe
- Wanda Nara - Bake Off Famosos - Telefe
- Juana Viale - Almorzando con Juana - Eltrece
Labor en conducción masculina
- Darío Barassi - ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Iván de Pineda - Escape perfecto/ Iván de viaje - Telefe
- Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe
- Guido Kaczka - Los 8 escalones - Eltrece
Panelistas
- Luis Bremer - A la tarde - América
- Diego García Sáez - Todas las tardes - El Nueve
- David Kavlin - Todas las tardes - El Nueve
- Pía Shaw - A la Barbarossa - Telefe
Entretenimiento
- ¡Ahora Caigo! - Eltrece
- Escape perfecto - Telefe
- Los 8 escalones - Eltrece
Cronista / Movilero
- Roberto Funes Ugarte - A la Barbarossa - Telefe
- Cecilia Insinga - Arriba Argentinos /Mediodía Noticias - Eltrece
- Oliver Quiroz - A la tarde - América
- Daniel Roggiano - Telefe Noticias - Telefe
Humorístico
- Bendita - El Nueve
- Pares de comedia - NET
- Pasó en América - América
Actor protagonista de ficción
- Guillermo Francella - El Encargado - Eltrece
- Gabriel Goity - El Encargado - Eltrece
- Benjamín Vicuña - Terapia alternativa - Eltrece
Actriz protagonista de ficción
- Isabel Macedo - Margarita - Telefe
- Natalia Oreiro - Santa Evita /Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Carla Peterson - Terapia alternativa - Eltrece
Periodístico
- A la tarde - América
- GPS - América
- LAM - América
Producción Integral
- Bake Off Famosos - Telefe
- Survivor, Expedición Robinson - Telefe
- Telenueve Central - El Nueve
Gastronomía
- Ariel en su salsa - Telefe
- Comer para creer - América
- Qué mañana! - El Nueve
Revelación
- Lola Abraldes - Margarita - Telefe
- Mora Bianchi - Margarita - Telefe
- Ramiro “Toti” Spangenberg - Margarita - Telefe
Labor humorística
- Bicho Gómez - Zona Mixta Mañana - Televisión Pública
- Peto Menahem - La Noche Perfecta - Eltrece
- Nazareno Mottola - La Peña de Morfi / Susana Giménez - Telefe
Musical
- La Peña de Morfi - Telefe
- Pasión de Sábado - América
- Planeta 9 - El Nueve
Noticiero diurno
- Arriba argentinos - Eltrece
- El Noticiero de la Gente - Telefe
- Telenueve al Mediodía - El Nueve
Deportivo
- Carburando - Eltrece
- Conmebol Libertadores - Telefe
- Copa América - Telefe
- Juegos Olímpicos París 2024 - Televisión Pública
Branded Content
- El Gran Bartender - Gancia, Diego Poggi- Telefe
- Historias de estación - Axion, Lele Cristobal - Telefe
- Que nadie se quede afuera - Citroën C3 - Telefe
Aviso publicitario
- Contexto argentino, Mercado Libre - Agencia Gut
- Felicitá, Preferido Molinos Río de la Plata - Agencia La América
- Historias argentinas, Renault - Agencia Publicis
- Ver Netflix, Netflix - Agencia Isla
Actriz de reparto
- Julia Calvo - Margarita - Telefe
- Romina Gaetani - Buenos chicos - Eltrece
- Verónica Llinás - El fin del amor - Eltrece
Actor de reparto
- Alejandro Awada - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Marco Antonio Caponi - Iosi, el espía arrepentido - Eltrece
- Rafael Ferro - Margarita - Telefe
Cultural / educativo
- Argentina de Película – América
- Proyecto Tierras – Telefe
- Tecno Tendencias – América
Autor / Guionista
- Sebastián Borenszteinn, Natacha Caravia; Andrés Gelos y Daniel Burman - Iosi, el espía arrepentido – eltrece
- Leandro Calderone y Cris Morena - Margarita, Telefe
- Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros - El Encargado – eltrece
Viajes / turismo
- Iván de viaje - Telefe
- Resto del mundo - Eltrece
- Tenés que ir - El Nueve
Programa de Servicio
- Adn buena salud - Televisión Pública
- BA Emergencias - El Nueve
- Intelexis Mujer - NET
Director
- Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari - Margarita – Telefe
- Daniel Burman y Sebastián Borensztein - Iosi, el espía arrepentido – ElTrece
- Mariano Cohn y Gastón Duprat- El Encargado y Terapia Alternativa – Eltrece
Director de No Ficción
- Lucas Arecco - LAM y Cantando 2024 – América
- Fernando Emiliozzi - Bake Off Famosos – Telefe
- Ramiro Vicente - Telefe Noticias, Telefe
- Sergio Zaraza - Survivor, Expedición Robinson – Telefe
