Benjamín Amadeo será papá por segunda vez: así fue el anuncio en pleno show

El artista aprovechó la despedida del álbum "Salvando las Distancias" en pleno teatro Gran Rex para anunciar la llegada de su segundo hijo.

El artista Benjamín Amadeo sorprendió durante sus shows en el Gran Rex con un emotivo anuncio que conmovió a quienes disfrutaron de la despedida del álbum "Salvando las Distancias" . Durante su presentación en el estadio, que tuvo fechas el 27 y 28 de septiembre, se tomó un momento para hablarle directamente al público.

No fueron palabras en vano, el silencio y su voz se transformaron en un momento especial. Antes de cantar el título "Volaré", contó qué representa el contenido de esta canción: “ Esta canción es de ese amor infinito, profundo, que no conoce tiempo, que no conoce materia, que no conoce nada".

Sumado a esto, dijo: “Cuando estaba haciendo esa canción, guiado por esas líneas de los hijos del amor profundo, me miraba la mano , estábamos esperando a mi pequeña Andes, y veía que tenía una línea, y abajo otra” .

Habiendo completado la introducción, Benja anunció la noticia: “Hace unas semanas nos enteramos de que estamos esperando un hijo para fines de marzo”, dijo visiblemente emocionado. De esta manera Benja y su pareja, al igual que la niña Andes, de tres años, esperan por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El otro anuncio que hace un mes también había emocionado a sus fanáticos

Benjamín Amadeo logró emocionar a sus fanáticos con el lanzamiento oficial de su nueva canción “Pasaría” que corona con un video emotivo que muestra a varias personalidades del mundo del espectáculo y deportivo con sus mascotas.

El tema forma parte del próximo material discográfico del artista y el video refleja el amor de los animales y la incondicionalidad de ellos, invitando a la adopción responsable y al cuidado cotidiano.

El videoclip que en menos de 24 horas alcanzó las 12 mil visualizaciones cuenta con la participación de Oriana Sabatini, Luisana Lopilato, Alexis Mac Allister, Paula Chaves, Pedro Alfonso, Rada, Natalia Oreiro, Rodolfo Barili, Nati Jota, Cande Molfese, Mica Vázquez, Gimena Accardi, Melina Brizuela y Sofía Morandi, entre otros, quienes muestran momentos compartidos con sus mascotas llenos de abrazos y amor.

El cantante que recibió un Premio Gardel como “Mejor Álbum Nuevo Artista Pop” y dos nominaciones como “Mejor Álbum artista pop” y nominaciones a los Premios Gardel 2025 por su álbum “Salvando las distancias” es uno de los conductores de “Soñé que volaba” el exitoso programa de Olga.

Su música tiene más de 150 millones de reproducciones en Spotify sus videos más de 70 millones de vistas en Youtube. En los últimos meses ha dado shows en Madrid, Barcelona, Mallorca, Valencia, Londres, Copenhague, Amsterdam y Dublín.