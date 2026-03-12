¿Cómo hacer un buen vacío a la parrilla y que salga como una "manteca"?: el secreto

Con una buena preparación y pocos pasos en la cocción, se puede lograr un corte tierno , jugoso y rico que corone el asado . Cómo hacerlo, paso a paso.

El vacío es uno de los cortes clásicos en un asado . Su poca grasa y la relación precio/calidad lo ubican entre los favoritos para colocar en la parrilla . Pero lograr un resultado jugoso y tierno no es tan simple. Además de la calidad de la carne, también dependerá de la técnica y el tiempo de cocción.

Este corte, que proviene de la falda del animal, se destaca por sus fibras largas y buena infiltración de grasa en los bordes. Su sabor es intenso, pero si se somete a fuego demasiado fuerte o se cocina mal, puede volverse seco y difícil de tragar.

El procedimiento para lograr un vacío perfecto comienza mucho antes de prender el fuego, más precisamente en la carnicería . Es importante elegir un corte que ronde entre los dos y dos kilos y medio , así se coloca entero en la parrilla y sin la necesidad de dividirlo. Esto evita cortarlo y que se pierdan jugos que resultan clave para el sabor y para mantenerlo tierno. Con este tamaño, se garantizan porciones para entre cuatro y cinco personas.

Vacio-a-la-parrilla-receta_1200x1200 El vacío es uno de los cortes más utilizados a la hora de hacer un asado.

Cómo preparar el vacío antes de ponerlo a la parrilla

Antes de comenzar a cocinarlo, es importante seguir algunos pasos que ayudarán a lograr un mejor resultado. Uno de ellos es sacar el vacío de la heladera entre 30 y 60 minutos antes de colocarlo en la parrilla. Así, se perderá el frío y ayudará a una cocción más pareja. También se debe secar su superficie con papel de cocina.

Otro punto a tener en cuenta es no quitarle el cuerito antes de ponerlo al fuego. Este pedazo de cuero resulta clave, ya que ayuda a que la carne no se seque y conserve el sabor.

Este momento también es el ideal para salar la pieza. Hacerlo al inicio y justo antes de comenzar la cocción evita la deshidratación. Luego, se puede sumar el clásico chimichurri, pimienta molida o hierbas, que permiten añadir matices y aromas. Otra opción es utilizar salmuera mientras se cocina, ya que la carne lo absorbe mejor y ayuda a que no se abuse del uso de la sal común.

vacio a la parrilla Ya cocinado, se recomienda dejar reposar el vacío unos minutos antes de cortarlo.

Cómo cocinar el vacío para que sea la estrella del asado

Con paciencia y control, el vacío puede convertirse en la estrella de cualquier asado: sabroso, jugoso y con una textura que se deshace en la boca. A la hora de arrancar la cocción, el primer paso es prender el fuego y esperar que las brasas estén blancas y con calor parejo. Luego, esparcirlas debajo de la zona en donde se coloca el corte y también en su periferia para colocar una cocción directa e indirecta.

La diferencia entre un vacío gomoso y uno “manteca” es casi siempre tiempo y control del fuego. La cocción debe comenzar con el lado del cuero hacia las brasas, con bastante fuego. Cuando el cuero esté dorado, se lo debe dar vuelta y continuar cocinando por al menos otros 20 minutos, aunque ahora con fuego más moderado. Para lograr esto, se pueden retirar brasas o subir la parrilla. En todo momento se debe evitar pinchar la carne con tenedor, ya que así se pierden jugos. Lo ideal es usar pinzas para darla vuelta o ya retirarla de la parrilla.

Antes de servir, también es importante dejar reposar el corte entre 10 y 15 minutos. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne termine de ablandarse. Cortar de inmediato provoca la pérdida de jugos y el resultado termina siendo más seco. Al momento de cortar, se puede hacer a favor o en sentido contrario de las fibras según prefieras la textura. Con vacío, lo habitual es cortar a contrafibra para potenciar la sensación de ternura.