Ni carbón ni leña: este 2026 hay un nuevo método que promete un asado más rápido y simple

La tecnología llega al clásico de los argentinos con métodos más rápidos, prácticos y con menos humo.

El asado es la comida más popular de Argentina y hay tantos trucos y maneras de prepararlos, como parrilleros. Pero hay un nuevo secreto que se ha vuelto tendencia y que podrá cambiar por completo la forma de cocinar la carne.

En los últimos años, la tecnología llegó a la parrilla y transformó la manera de cocinar carnes. Cada vez más argentinos eligen parrillas eléctricas, a gas o de pellets , opciones que prometen simplificar el proceso y adaptarse a la vida moderna.

La principal ventaja de estas alternativas es la facilidad de uso . Mientras que el carbón requiere experiencia y tiempo para lograr la brasa justa, las nuevas parrillas permiten regular la temperatura con precisión y cocinar distintos cortes sin sobresaltos.

Además, generan menos humo, no largan chispas y el encendido es casi inmediato. Mientras una parrilla tradicional puede demorar hasta media hora en estar lista, las modernas se activan en minutos, al ahorrar tiempo y recursos.

Parrillas

Las parrillas de pellets se destacan por su innovación: funcionan con pequeños cilindros de madera comprimida, hechos a partir de restos de la industria maderera. Esto las convierte en una opción más sustentable y, al mismo tiempo, aportan un sabor ahumado que recuerda al del carbón.

Gracias a su sistema de ventilación y control digital, permiten cocinar carnes, verduras y hasta recetas de cocción lenta con gran precisión. Por eso, muchos las llaman “ahumadores” y las eligen quienes buscan resultados parejos y sabores intensos.

¿Se pierde la esencia del asado?

El debate está abierto. Para los defensores del asado tradicional, el sabor del carbón sigue siendo irreemplazable. Sin embargo, las nuevas parrillas no buscan borrar el ritual, sino adaptarlo a los tiempos actuales.

asado

Hoy, la tecnología ofrece soluciones prácticas para quienes quieren disfrutar de un asado sin complicaciones, incluso en departamentos o espacios donde el uso de carbón está restringido.

El asado versión 2026 llegó para quedarse: menos humo, más control y el mismo espíritu de encuentro argentino, ahora con un toque de innovación.

El gran secreto de los asadores: para qué sirve frotar un ajo en la parrilla

Aunque ya muchos lo usan para frotarlo en la parrilla pensando que le añade sabor a la carne, esta acción tiene un nuevo beneficio, facilita que la carne no se pegue y se cocine de manera más uniforme.

Ajo. Parrilla. Enterate la razón por la que muchos parrilleros frotan en ajo en los hierros antes de hacer el asado.

Se trata del ajo, que al entrar en contacto con el calor, crean una delgada película sobre el hierro o acero de la parrilla, un secreto que los parrilleros más experimentados conocen y que pocos se animan a probar en casa.

Pero además, el ajo deja un aroma suave y un toque de sabor que realza la carne sin invadirla.

También, el ajo también ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla. Sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

Cómo aplicar el truco del ajo, paso a paso

Cortá un diente de ajo al medio.

Con la parrilla bien caliente, frotá el ajo por todas las rejillas.

Esperá unos segundos antes de poner la carne, para que el aroma se impregne de forma sutil.

Tips a tener en cuenta