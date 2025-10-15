Transformaron una cosechadora en parrilla y el asado se volvió viral

Un influencer utilizó la maquinaria con el objetivo de hacer un asado y celebrar el inicio del otoño. ¡Mirá el video!

El original asado en la cosechadora se convirtió en furor y varios paisanos ya piensan en copiar al idea de su colega mexicano.

En el marco de un festival en Chihuahua, México , el creador de contenido Franz Loewen Fehr —conocido en redes como @agromenon— sorprendió a todos al cocinar un asado dentro de una enorme cosechadora John Deere S770. El video, que muestra el curioso uso del vehículo agrícola como parrilla, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando miles de reacciones y comentarios.

La original celebración marcó de forma muy particular la llegada del otoño.

La máquina, de color verde con detalles amarillos, fue modificada en la parte frontal. En el lugar del cabezal de corte colocaron parrillas metálicas y encendieron fuego con leña. Las cuchillas fueron retiradas para dar espacio a la estructura donde se asaron cortes de pollo, cerdo y carne vacuna . Al fondo se ve a las familias que asistieron al evento.

La John Deere S770 es un modelo de alta gama que se emplea para la cosecha de soja, maíz, trigo, girasol y cebada. En esta ocasión se destinó a una actividad recreativa durante el encuentro agrícola.

En su cuenta, Fehr publica videos sobre maquinaria, ferias rurales y tareas del campo. El registro del asado en la cosechadora se convirtió en uno de sus contenidos más difundidos, con miles de reproducciones y comentarios en pocos días.

Para qué sirve frotar un diente de ajo en la parrilla

Frotar un diente de ajo en la parrilla caliente antes de cocinar el asado conlleva varios beneficios:

Como el ajo posee compuestos naturales, al tomar contacto con el calor de la parrilla, forman una fina película sobre el hierro o el acero inoxidable. Así, se consigue que la carne no se pegue y se pueda dar vuelta sin inconvenientes.

El ajo ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla, puesto que sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

El ajo le impregna a la carne un aroma suave y un toque de sabor.

Para llevar adelante esta técnica, es conveniente seguir estos pasos:

Cortar un diente de ajo al medio.

En la parrilla -bien caliente- frotar el ajo por todas las rejillas.

Aguardar unos segundos antes de comenzar a cocinar la carne con el objetivo de que el aroma del ajo se impregne de forma sutil.

Es importante saber que esta técnica funciona mejor en parrillas de hierro o acero inoxidable.

No es recomendable emplear demasiado ajo. Un solo diente es necesario para lograr el efecto sin tapar el sabor de la carne.

Amén de este truco, también es posible asar el ajo a la parrilla. El ajo entero es mejor para asar, y se prepara como antes de asarlo en el horno. También se pueden asar otros alimentos, como berenjenas, junto con el ajo:

Preparar la cabeza de ajo y colocarla sobre papel aluminio resistente. Rociar aceite de oliva sobre los dientes expuestos, luego doblar los bordes del papel aluminio para sellar.

Asar el ajo a fuego indirecto, asegurándose de colocarlo en el lado opuesto de la fuente de calor.

Tapar y asar el ajo hasta que se ablande, aproximadamente de 40 a 45 minutos.

hasta que se ablande, aproximadamente de 40 a 45 minutos. Dejar enfriar durante unos 10 minutos y luego usar como se desee.

Cabe recordar que el ajo posee claros beneficios para la alimentación: