Escándalo: denuncian abuso sexual a una enfermera en la mansión de Michael Schumacher

La Fiscalía investiga los hechos que ocurrieron en la casa donde permanece -en estado delicado - el excampeón de Fórmula 1. Qué dice la grave denuncia.

Un escándalo mediático surgió en las últimas horas, tras conocerse que un piloto cercano a Michael Schumacher abusó sexualmente de una de sus enfermeras en su mansión familiar en Suiza a orillas del lago Ginebra.

Un tribunal de Nyon, ciudad del oeste Suiza , es quien está a cargo de la investigación contra un piloto de carreras por este presunto abuso sexual a la mujer que trabajaba en casa del heptacampeón de Fórmula 1.

Según reveló el medio suizo, 24heures, la acusación por violación ocupa una página y media, y está en condición de reservada . Eso sí, confirman que el lugar de los hechos es "simbólico".

mansion familia schumacher

El medio suizo reveló que el acusado es un piloto australiano cercano a Mick Schumacher, hijo del expiloto alemán. El joven se alojaba en la mansión cuando habría agredido sexualmente en 2019 a una enfermera del equipo médico que asiste a Schumacher, desde el accidente de esquí que lo dejó en estado delicado en 2013.

La denuncia fue presentada recién en enero de 2022 por la víctima, quien aseguró haber permanecido en silencio por miedo a perder su empleo y a romper la estricta confidencialidad que rodea a la familia.

La noche de excesos en la mansión Schumacher que terminó con una denuncia

Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2019, cuando el joven piloto australiano, que se hospedaba en la mansión de los Schumacher, coincidió con una enfermera en la sala de billar de la vivienda.

De acuerdo con la investigación, tras una extensa jornada laboral, la mujer compartió algunos tragos de vodka con el acusado y dos compañeros. El piloto era conocido del entorno familiar por su amistad con Mick Schumacher, que por entonces competía en Fórmula 2.

mick schumacher Un amigo de Mick Schumacher, hijo del campeón de Fórmula 1, es el acusado por abuso sexual.

Según explicó el fiscal Xavier Christe, durante la noche hubo un elevado consumo de alcohol. En determinado momento, la enfermera comenzó a sentirse mal, por lo que sus colegas y el acusado la ayudaron a recostarse en una habitación de descanso, dejándola allí con la luz encendida.

Sin embargo, poco después el piloto habría regresado al cuarto y según la acusación, abusó sexualmente de la mujer en dos ocasiones, mientras ella permanecía inconsciente. Ninguno de los presentes habría notado lo ocurrido.

La enfermera declaró que despertó al día siguiente desorientada y con señales físicas de haber sido agredida, aunque con recuerdos confusos. Horas después intercambió mensajes con el piloto, en los que, según los investigadores, este habría dejado entrever su culpabilidad.

Qué se sabe del acusado por abuso sexual

El piloto de nacionalidad australiana y cercano a Mick Schumacher, había intentado abrirse camino en la F1 antes de 2019, aunque sin éxito. En ese periodo, compartía circuitos y eventos con el hijo del legendario campeón, lo que le permitió acceder a la mansión de los Schumacher y beneficiarse de la hospitalidad familiar durante las competiciones europeas. Actualmente, el piloto se encuentra suspendido por dopaje y su carrera deportiva permanece en pausa.

Respecto al proceso judicial, el medio suizo informó que el acusado no dio señales de vida en los últimos meses y no se confirmó su presencia en territorio suizo. Aunque en un inicio colaboró con la Justicia, su ausencia podría provocar la suspensión del juicio, algo poco común en Suiza.

Ni los abogados de las partes, Patrick Michod por la víctima y Luc Vaney por el acusado, ni la familia Schumacher emitieron comentarios sobre el caso.