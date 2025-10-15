Un hombre de Cipolletti intentó secuestrar a una estudiante para abusarla

Sucedió cuando la adolescente se dirigía a la escuela y el cipoleño la abordó por la fuerza.

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos por el delito de sustracción de menores con fines sexuales en grado de tentativa, siendo responsable a título de autor.

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos por el delito de sustracción de menores con fines sexuales en grado de tentativa, siendo responsable a título de autor. La investigación judicial se encuentra en marcha y se dispusieron medidas cautelares para proteger a la víctima.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se llevó adelante hoy miércoles en horas de la mañana, el hecho ocurrió el 4 de junio de 2025, alrededor de las 14:00 horas en Contralmirante Cordero . La adolescente caminaba hacia la escuela cuando fue interceptada por el hombre.

Según el relato fiscal, el hombre circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa cuando se detuvo junto a la víctima e intentó subirla por la fuerza, sujetándola del brazo. La adolescente forcejeó y se resistió gritando para pedir ayuda. La rápida reacción de la adolescente permitió que logre escapar y pedir ayuda.

La víctima logró escapar

El funcionario judicial explicó que el objetivo del agresor había sido “menoscabar la integridad sexual de la víctima” y no logró consumar el hecho por motivos ajenos a su voluntad, ya que la adolescente logró zafar del ataque y pedir ayuda a personas que pasaban por el lugar.

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía solicitó mantener las medidas cautelares vigentes como la prohibición de acercamiento e impedimento de contacto por cualquier medio con la víctima, durante todo el proceso de investigación.

El Juez de Garantías avaló la formulación de cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses. Además, accedió a extender las restricciones solicitadas por la Fiscalía para resguardar la seguridad de la joven.

El abuelo confesó que abusó de su nieta menor cuándo quedaba a su cuidado: fue condenado a prisión

A cuatro años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo fue condenado un hombre de Cipolletti por el abuso de su nieta, menor de edad, hija de su hija. La pena se consensuó en un juicio abreviado en el que el abuelo -identificado como AM- admitió su culpa, y en la que también se contempló una sentencia que tiempo antes había recibido, también por un delito de índole sexual. El castigo lo iba a comenzar a cumplir en el Establecimiento de Ejecución Penal 5 de la localidad.

Los ataques contra la niña se registraron en el domicilio del sujeto en una fecha no precisada, cuando ella tenía 9 años de edad.

La acusación de la fiscal Adjunta Yésica Montenegro describió que todo ocurría cuando la chiquita quedaba a su cuidado, luego de que llevara a su pareja a su trabajo. En esas circunstancias le realizó tocamientos en sus partes íntimas, “varias veces”.

Denunciar al propio suegro

No se explica cómo se produjo el develamiento, pero fue el papá quien denunció a su propio suegro, quien fue imputado por el delito de “Abuso Sexual simple, agravado por el vínculo y por ser el encargado de la guarda”.

La presentación del padre fue una de las pruebas con que se basó la investigación. También fue relevante la declaración de la menor en cámara Gesell como también los informes periciales efectuados por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense y del Servicio Social del Poder Judicial, que dictaminaron que la niña “no tiene patologías sicológicas que pudieran afectar su declaración”.

El Juez de Garantías avaló la formulación de cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria, que tendrá un plazo de cuatro meses.

La causa se encaminaba al debate pero en una audiencia realizada semanas atrás la fiscal Montenegro y el defensor Oficial Marcelo Caraballo propusieron cerrarla en un juicio abreviado, y condenar al hombre a tres años de prisión obligatoria. Pero como en diciembre de 2024 había sido sentenciado a tres años de prisión en suspenso (también por delitos contra la integridad sexual), le revocaron la condicionalidad y le totalizaron 4 años y 3 meses que deberá cumplir tras las rejas.

El planteo no fue objetado por la defensora de Menores, Alicia Merino, quien manifestó que había mantenido entrevistas con la niña y su padre, y estuvieron conformes con la salida alternativa. Por su parte, AM aceptó el ofrecimiento, con lo que quedó establecido que admitía haber cometido los hechos.

La decisión del juez

El juez Guillermo Baquero Lazcano avaló el acuerdo y dictó el fallo en los términos señalados por las partes. Valoró la confesión del abuelo, como también lo declarado por la víctima en cámara Gesell y los aportes realizados por los profesionales de psicología que la trataron y asistieron, con lo que quedó acreditada la existencia de los abusos.

En el fallo el magistrado ordenó dejar a AM a disposición del Servicio Penitenciario Provincial para que lo trasladen al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti, aunque luego podría ser reubicado en alguno de los establecimientos carcelarios de Río Negro.