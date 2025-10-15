Según distintos modelos de IA , este es el pueblito de ensueño que puede visitarse en Brasil . ¿Lo elegirán los argentinos en el verano de 2026?

El pueblito de Brasil que la inteligencia artificial eligió como el más lindo para visitar

De acuerdo a datos proporcionados por Embratur - ente turístico brasileño-, Brasil recibió a 2,2 millones de turistas argentinos en los cinco primeros meses de 2025. Recientemente, dos modelos de IA como Chat GPT y Gemini eligieron a un pueblito de ese país como el más lindo de la región. ¿De cuál se trata? ¿Lo visitarán los argentinos en el verano de 2026?

Según el informe mencionado más arriba, el destino más elegido por los argentinos en la primera mitad de 2025 fue Río de Janeiro. Luego, en la nómina les siguen Florianópolis; Buzios; Salvador de Bahía; Foz de Iguazú; San Pablo; Camboriú; Bombinhas; Recife; Natal y Fortaleza. Desde luego que, en todos los casos, se tratan de plazas históricas, predilectas por nuestros compatriotas a la hora de viajar a Brasil . Pero lo cierto es que siempre quedan lugares nuevos por descubrir...

El pueblito de ensueño elegido por la IA y que puede visitarse en Brasil es Paraty –ubicado al sur del Estado de Río de Janeiro-, una auténtica joya colonial que combina historia y naturaleza.

Dos modelos de IA como Chat GPT y Gemini eligieron a un pueblito de Brasil como el más lindo de la región.

El centro histórico de Paraty se caracteriza por su arquitectura exclusivamente colonial, con calles dispuestas en damero (cuadrícula regular), con empedrado; casas de colores con marcos blancos y los balcones llenos de flores. También presenta una gran cantidad de iglesias de ese período. Paraty fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2019.

Otro dato atractivo de Paraty resulta su cercanía con playas paradisíacas y montañas cubiertas de selva atlántica. Por otra parte, ofrece una amplia oferta gastronómica, artística y hotelera. Para los dos modelos de inteligencia artificial, el balance entre historia, naturaleza y estilo de vida relajado, convierte a Paraty en un pueblo de ensueño.

En 2019, una porción territorial que comprende a los municipios de Paraty e Ilha Grande, en Angra dos Reis, ubicada en la región del estado brasileño de Río de Janeiro conocida como Costa Verde, fue reconocida internacionalmente, volviéndose el primer sitio mixto brasileño en integrar la lista de los Patrimonios Mundiales de la UNESCO.

En el sitio oficial de Turismo de Paraty, se la presenta como a una de las de las ciudades más bellas de Brasil, con un conjunto arquitectónico colonial preservado entre el azul del mar y el verde de las montañas, y un pueblo hospitalario que celebra la cultura, el arte, la gastronomía y la tradición.

turismo-brasil-paraty-jpg. El pueblito de ensueño elegido por la IA y que puede visitarse en Brasil es Paraty –ubicado al sur del Estado de Río de Janeiro-.

Asimismo, se consigna que Paraty es uno de esos lugares del mundo donde se pueden vivir las mejores experiencias en un solo viaje. Es un lugar sencillo con un ritmo propio, donde las culturas tradicionales conviven con la arquitectura colonial y las comodidades modernas en un entorno paradisíaco.

Por otra parte, afirman que en Paraty es posible encontrase con la Historia, Cultura, Gastronomía, Playa, Cascadas, Aventura, Música, Diversión, Tours, Artesanía, Eventos, Arquitectura, Tradición. En definitiva, apuntan que Paraty es una fiesta para los sentidos. ¿Lo elegirán los argentinos en el verano 2026?