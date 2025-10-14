El clima en Neuquén

Ciencia y Vida
La Mañana inteligencia artificial

Los 100 mejores nombres para bebés, según la inteligencia artificial

Según esta inteligencia artificial, estos son los 100 mejores nombres para bebés.

De acuerdo al sitio especializado Bebes y Más, la elección de un nombre de un hijo o de una hija debe tomarse con precaución y sin prisas, porque el nombre que le pongamos a la criatura será el que lo acompañe durante toda su vida, o como mínimo el tiempo que pase hasta que decida cambiárselo. Según la IA del Chat GPT, es posible consultar una lista extensa con aquellos nombres con más preferencias en la Argentina.

La IA del Chat GPT realizó una exhaustiva búsqueda basada en nombres que combinan tradición y tendencia. Asimismo, muestran equilibrio entre dulzura, fuerza y modernidad. Y son elegidos tanto para aquellos nacidos en la Ciudad de Buenos Aires como así también en el resto del país.

La Inteligencia artificial del Chat GPT eligió 50 nombres de niña y 50 nombres de niño con preferencias en la Argentina:

Nombres de niña:

  • Valentina
  • Isabella
  • Emma
  • Sofía
  • Mía
  • Clara
  • Olivia
  • Martina
  • Elena
  • Amelie
  • Renata
  • Julia
  • Aurora
  • Camila
  • Zoe
  • Lucía
  • Antonia
  • Abril
  • Celeste
  • Paula
  • Agustina
  • Ana
  • Catalina
  • Vera
  • Milagros
  • Victoria
  • Aitana
  • Mora
  • Delfina
  • Sara
  • Jazmín
  • Manuela
  • Bianca
  • Malena
  • Lía
  • Julieta
  • Constanza
  • Lara
  • Nayla
  • Francesca
  • Ginebra
  • Irina
  • Alina
  • Gaia
  • Ambar
  • Eliana

Nombres de niño:

  • Mateo
  • Benjamín
  • Thiago
  • Santiago
  • Luca
  • Joaquín
  • Gael
  • Lautaro
  • Felipe
  • Tomás
  • Franco
  • León
  • Máximo
  • Simón
  • Bruno
  • Bautista
  • Nicolás
  • Elías
  • Francisco
  • Liam
  • Samuel
  • Damián
  • Adrián
  • Ignacio
  • Noah
  • Aarón
  • Iker
  • Ezequiel
  • Alonso
  • Ángel
  • Bastian
  • Dylan
  • Camilo
  • Hugo
  • Marco
  • Rocco
  • Alan
  • Oliver
  • Emiliano
  • Salvador
  • Ciro
  • Ezra
  • Gabriel
  • Cristóbal
  • Thiago León
  • Amaro
  • Enzo
  • Ramiro
Más allá de estas nóminas establecidas por la IA del Chat GPT, el sitio especializado mencionado más arriba –entre otras sugerencias- les recomienda a los padres realizar una selección de los nombres que más les gustan, confeccionar una lista con los nombres de niño y otra con los nombres de niña elegidos. Y subraya que no importa lo larga que sea, pues siempre habrá tiempo para depurar. Y añade que si ya se conoce el sexo del bebé, se puede hacer solo una lista, pero es preferible tener una alternativa.

A continuación, recordamos un informe publicado por La Mañana de Neuquén que dio cuenta de los nombres más elegidos por los padres neuquinos en 2024. En el caso de nombres femeninos, y en coincidencia con algunos de los que son tendencia a nivel nacional, estos fueron los más populares:

  • Valentina
  • Olivia
  • Emilia
  • Alma
  • Victoria

Y en el caso de los nombres masculinos, aparecen dos que tienen relación directa con figuras de la selección Argentina de fútbol:

  • Teo
  • Enzo
  • Mateo
  • Liam
  • Lionel

Los predilectos para los varones fueron Felipe, Mateo y Liam. Con respecto a los nombres femeninos, en 2024 los más elegidos fueron Emma, Emilia y Catalina. Algunos nombres se repitieron como Emilia, que era bastante frecuente, y otros ganaron fuerza en los últimos años como Liam. Según el listado elaborado por los Registros Civiles de Neuquén en años anteriores, uno de los más exóticos fue Kajf, que puede hacer referencia al nombre danés Kaj, que significa "tierra".

