Presentan un plan millonario para combatir la proliferación de algas tóxicas en el agua

El Gobierno de Australia busca contener un fenómeno que hace meses altera no solo las playas del sur del país en cuanto a pesca y turismo.

Australia presentó anunció este martes un plan de unos 66 millones de dólares para combatir la proliferación de algas tóxicas en las costas del sur del país, un fenómeno que desde hace meses cubre las playas y ha provocado no solo la muerte de miles de animales marinos sino también contratiempos en cuanto al turismo.

El denominado Plan de Floración de Algas de Verano , financiado por los gobiernos estatal y federal, tiene tres objetivos principales. En primer lugar, busca garantizar que los habitantes de Australia del Sur puedan disfrutar del verano. En paralelo, pretende apoyar a las empresas y comunidades costeras e impulsar la investigación y proteger el medio ambiente, según se informó oficialmente.

También propone patrullajes adicionales en las playas e intercambio de información y una inversión significativa de más de 37 millones de dólares en ciencia y medio ambiente.

El Gobierno australiano detalló que unos 13 millones de dólares serán invertidos en la construcción de nuevos arrecifes de ostras nativas de piedra caliza a lo largo de la costa y la creación de otros arrecifes comunitarios de ostras recicladas, lo que eleva el número total a 25 proyectos en todo el estado.

También se utilizará el dinero para financiar investigaciones sobre la restauración en el Golfo de San Vicente de pastos marinos, que pueden ayudar a filtrar el exceso de nutrientes del agua, proporcionando una fuente de alimento para bacterias que inhiben el crecimiento de algas y mejorando la calidad general del agua, así como también para fomentar la cría de especies marinas amenazadas y vulnerables.

En paralelo, se detalló que otra importante suma irá para ciencia, investigación y seguimiento. Esto incluye una nueva inversión en la capacidad de Australia Meridional para el monitoreo y pronóstico oceanográfico de la calidad del agua en tiempo real mediante la colaboración con CSIRO, con la adquisición de boyas de monitoreo de última generación.

“Estas boyas se anclarán en ubicaciones clave y se integrarán con la modelización oceánica y el pronóstico de IA para facilitar la detección temprana”, explicó el Gobierno australiano.

Además, se realizará un análisis de las aguas profundas del Golfo de San Vicente, el Golfo Spencer y el sur de la Península Fleurieu, y se establecerá una nueva oficina con sede en Australia del Sur, que “servirá como centro para la integración nacional de la ciencia de la floración de algas y emprenderá investigaciones vitales a largo plazo sobre la formación, propagación e impacto de los eventos de floración de algas”.

Detección en vivo de peligros con inteligencia artificial

Uno de los puntos salientes del proyecto es la que se realizará con citobots sumergibles de última generación impulsados por inteligencia artificial, con el objetivo de ampliar la comprensión de las comunidades de fitoplancton y contribuir al desarrollo de sistemas de detección en vivo y alerta temprana.

“El Citobot de Flujo de Imágenes recopila datos y genera imágenes de alta resolución de partículas en suspensión que pueden transmitirse a la costa en tiempo real”, informó el Gobierno en un comunicado oficial.

También se realizará una investigación y pruebas de “diversas técnicas de mitigación de la floración de algas para vías fluviales controladas, como ríos, estuarios y lagos, incluidas la tecnología de esponjas absorbentes de arcilla y giroides”.

Impulsar el turismo es otro de los objetivos

Las autoridades presentaron una serie de medidas para volver a impulsar el turismo, alterado por la presencia de las algas tóxicas en el agua. La intención es respaldar a las empresas y comunidades costeras.

Algunas de las disposiciones anunciadas fueron descuentos en comidas en negocios hoteleros de la costa, vales de viaje para experiencias y estancias en la zona, y la implementación de una campaña publicitaria turística denominada “La Costa te llama”, además de una nueva ronda de subvenciones al sector.

Cuál fue la causa de la formación de las algas tóxicas

De acuerdo con información oficial tres eventos ambientales extraordinarios causaron la floración de las algas tóxicas.

El primero fue las inundaciones del río Murray en 2022-23, que aportaron nutrientes adicionales al mar. Luego se menciona un afloramiento de agua fría en el verano de 2023-24, que elevó más nutrientes a la superficie, y por último habla de una ola de calor marina desde septiembre de 2024 que elevó la temporatura del agua unos 2,5 °C más de lo normal.

“La floración de algas está compuesta por organismos microscópicos, similares a plantas, que se encuentran de forma natural en el océano. En grandes cantidades, pueden hacer que el agua se vea espumosa o descolorida”, explicó el Gobierno.

El alga pertenece a la especie Karenia. Si bien algunas floraciones son inofensivas, la que se observa actualmente en Australia Meridional es tóxica para los peces y otros animales marinos.

Para los seres humanos es mejor mantenerse alejado del agua espumosa o descolorida en las playas afectadas por estas algas, ya que puede causar una irritación leve a corto plazo en los ojos y la piel, además tos y dificultad para respirar.