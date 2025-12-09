El método infalible para recalentar el asado: queda como recién hecho

No es lo ideal, claro. De hecho, una de las reglas de oro para cualquier asador es que el asado a punto debe comerse caliente, tal como sale de la parrilla, y sin dilaciones. De todos modos, en este artículo, te contamos cuál es el mejor método para recalentar el asado que sobró del día anterior en las Fiestas. Y que quede rico…

En cierta ocasión, el escritor y periodista Juan Pablo Meneses reflexionó que del asado se habla mucho, cada uno tiene su secreto inconfesable o algún dato heredado del padre. Aunque se publiquen libros, y más libros, y más libros de cómo hacer una buena carne, ningún texto parece superar la intuición del experto asador que cada argentino lleva adentro.

A la hora de recalentar la carne, es clave controlar la temperatura. Lo importante es que no se pase de cocción y se le pueda agregar humedad para que esta recupere su jugo.

Recurrir a un horno de cocina, que es ideal para recalentar carne, cerdo o pollo. Para ello, es conveniente precalentarlo a 150 grados durante 10 minutos.

Otro aspecto importante es que la carne del asado debe ser recalentada en una bandeja recubierta con papel de aluminio y agregarle en la base un poco de agua o caldo para que no se seque.

Dejar la carne en el horno durante 20 o 30 minutos.

Para los casos de carne de asado -que originalmente se cocinó con salsas- o de un pollo, es preferible emplear una sartén, a la que habrá que ponerla a fuego medio bajo con la comida a recalentar y sumarle medio pocillo de agua. En este caso es importante colocarle la tapa a la sartén, ya que ayuda a hidratar la carne.

Si se opta por elegir el horno microondas, es aconsejable cortar la carne en porciones medianas y sumarle por encima una pequeña cantidad de caldo o salsa. Con la tapa de silicona del horno hay que tapar el plato. También se puede utilizar papel film apto para microondas.

Por su parte, el sitio especializado Asadacho recomienda que para calentar el asado y mantener la textura de la parrilla, se deben mojar los cortes debajo de la canilla y calentar en un recipiente que levante buena temperatura. La solución es calentar el asado en una sartén de gran tamaño. Se puede usar una olla o un recipiente que levante buena temperatura y tenga suficiente espacio para que las piezas no se encimen una sobre otra.

Asimismo, ese portal señala que para calentar el asado y mantener la textura de la parrilla, se debe colocar el recipiente en el fuego medio o moderado, mientras mojamos los cortes cocidos directamente debajo de la canilla. No hay necesidad de preocuparse por el sabor y la forma de la carne, que no sufrirán cambios. Mojar bien los cortes y colocarlos sobre la sartén caliente, agregando un pequeño fondo de agua si tememos que se peguen o si estos fuesen muy grasosos. Luego de unos minutos, voltear los trozos (podemos tapar el recipiente si es queremos que la carne se caliente más rápido).