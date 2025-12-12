Existen opciones más económicas que permiten ahorrar para la comida familiar, pero sin resignar la calidad y el sabor.

Adiós matambre: los 3 cortes más económicos para hacer arrollado de carne de Navidad y ahorrar

Los festejos de Navidad y Año Nuevo son sinónimos de reuniones familiares y compartir determinados platos típicos de estas fechas. Uno de los más tradicionales en las mesas argentinas es el arrollado . Habitualmente hecho con matambre , el elevado costo de este corte de carne obliga a buscar opciones más económicas , aunque sin resignar la calidad.

Uno de los atractivos principales del arrollado es su versatilidad . Puede rellenarse con los ingredientes que más le guste a cada persona, adaptándose a todos los gustos y permitiendo múltiples variedades , además de ser rápido de preparar y armar, permitiendo resolver un almuerzo o una cena con facilidad y simpleza.

Si no se pueden conseguir los ingredientes más tradicionales, como por ejemplo el propio matambre , existen otros tres cortes de carne que se presentan como una gran alternativa y a un costo bastante menor . Una de las grandes ventajas es que este cambio no modificará el sabor ni la practicidad del plato.

Corazón de cuadril, un corte que viene ganando popularidad

corazon cuadril El corazón de cuadril va perfecto en comidas rellenas. Foto: Kobe Beef

Tierna y sabrosa, esta pieza es un músculo de forma esférica y homogénea que se obtiene de la parte superior del cuarto trasero de la res, también conocido como riñonada o cadera. Se caracteriza por ser magra y por su sabor intenso. Al prácticamente no tener nervios ni grasa, se cocina rápido y permite cortar porciones prolijas sin esfuerzo, algo que la está llevando a ser cada vez más pedida en las carnicerías.

Además de utilizarla para el matambre, es una excelente elección para asarla entera a la parrilla o cocinarla a fuego lento en cacerola, logrando un nivel de jugosidad óptimo. También se puede preparar en filetes a la plancha o sartén, con una cocción rápida y sencilla al estilo vuelta y vuelta.

Su precio en supermercados y comercios de barrio ronda los $13.299 el kilo. Pero si se aprovecha algún descuento, como el 35% mensual de Cuenta DNI en carnicerías, se puede conseguir a $8.644,35.

Tapa de nalga de cerdo, una opción ultratierna para el matambre de Navidad

nalga La tapa de nalga de cerdo, otra de las opciones para hacer el arrollado navideño.

Este corte magro y parejo proviene de la pierna trasera del cerdo. Es similar a la tapa de nalga bovina. Jugoso y muy tierno, es ideal para quienes buscan sabor sin tanta grasa, aunque puede tener una capa para aportar sabor durante la cocción. También se destaca por absorber muy bien marinadas y condimentos.

La tapa de nalga es muy apreciada en restaurantes, parrillas, catering y hoteles debido a su gran versatilidad y costo accesible en comparación con cortes premium. Entre las preparaciones que permite, se puede hacer rellena, al horno, a la parrilla, a la plancha, en guiso y hasta desmechada.

En cuanto a su valor, el kilo normalmente cuesta alrededor de $8.699, pero con la devolución de la billetera virtual del Banco Provincia, termina saliendo cerca de $5.654,35, un ahorro más que interesante de cara a las Fiestas.

Tortuguita, una alternativa ideal para cocciones largas

tortuguita La tortuguita es ideal para preparaciones de cocción larga.

De forma ovalada que recuerda a un caparazón de tortuga, este corte de carne económico se extrae del cuarto trasero de la vaca, cercano al peceto y la cuadrada. Está compuesto por varias capas de músculo recubiertas con membranas fáciles de comer.

Magra, con poca grasa y muy sabrosa, habitualmente se utiliza para hervidos y pucheros o en estofados de cocción larga, es decir no menos de una hora y cuarto al fuego. El calor lento la vuelve aún más suave y su textura mejora a medida que se cocina, lo que la convierte en una gran opción para platos abundantes y bien caseros.

El precio regular de la tortuguita está alrededor de $11.199 el kilo, aunque si se aprovecha la promoción de Cuenta DNI queda a $7.279.