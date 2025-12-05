La billetera virtual del Banco Provincia renovó su promoción más utilizada y subió el tope de reintegro. Todos los beneficiarios para el último mes del año.

Cuenta DNI: este es el único día que habrá descuentos en las carnicerías en diciembre (clave para ahorrar en las fiestas)

Cuenta DNI , la billetera virtual del Banco Provincia (BAPRO) que cuenta con más de 10 millones de usuarios, confirmó sus descuentos y promociones para diciembre 2025 con una sorpresa: subió el monto de devolución en compras en carnicerías, granjas y pescaderías , ideal para aprovechar de cara a las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Además, continúan los beneficios en comercios de cercanía, ferias bonaerenses, farmacias y perfumerías adheridas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que resulta fundamental para aliviar el gasto diario en medio del contexto económico actual.

La promoción más esperada por los usuarios de Cuenta DNI llega en diciembre con una novedad. Si bien se mantiene el 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías, ahora el tope de reintegro sube de $6.000 a $7.000. Ese límite se alcanza con una compra cercana a los $20.000, posibilitando a las familias adquirir una mayor cantidad de productos.

carniceria Cuenta DNI subió a $7.000 el tope de reintegro para compras en carnicerías.

El descuento solo podrá utilizarse un día específico: el sábado 20 de diciembre. Hasta mediados de año, este beneficio estuvo disponible dos veces al mes con topes individuales, lo que permitía un mayor ahorro. Sin embargo, desde octubre, quedó establecido como una única fecha mensual.

A la hora de utilizar este descuento, hay algunos detalles a tener en cuenta. La promoción sólo es válida para compras realizadas con la aplicación a través de pago con QR o Clave DNI, con dinero en cuenta. No aplica a pagos con transferencia, envío de dinero, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales. Además, el reintegro no será inmediato y puede demorarse hasta diez días hábiles.

Uno por uno, todos los descuentos con Cuenta DNI en noviembre 2025

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Especial gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años : 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

: 30% de descuento el sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos. Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos.

20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que se alcanza con $20.000 en consumos. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos. Casa Silvia: 20% de ahorro en electrodomésticos y artículos para el hogar todos los días, sin tope de reintegro.

20% de ahorro en electrodomésticos y artículos para el hogar todos los días, sin tope de reintegro. Chango Más: de jueves a sábados, la firma ofrecerá un 15% de descuento sin tope de devolución y con acreditación inmediata.

cuenta dni La billetera virtual del Banco Provincia ya superó los 10 millones de usuarios.

Los beneficios que anunció el Banco Provincia para la temporada de verano 2026

Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

Una de las principales novedades es el lanzamiento de la nueva línea de créditos personales "Tu préstamo acá: Especial Verano", destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son préstamos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y tienen una tasa de interés desde 56%.

Estos créditos permiten financiar la compra a distancia de servicios turísticos y recreativos de forma digital, con condiciones competitivas. Incluye alojamiento, alquiler de carpas, sombrillas, hospedajes, etc. ofrecidos por empresas adheridas.