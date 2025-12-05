Escándalo en un colegio: descubrieron a una pareja teniendo sexo frente a un aula

La pareja fue capturada por los estudiantes. Los directivos alertaron a las autoridades y hablaron del episodio.

Un escándalo se desató cuando una joven pareja fue descubierta teniendo sexo frente a un aula repleta de alumnos. Los estudiantes tomaron fotos, que trascendieron horas más tarde.

Todo comenzó cuando los alumnos, que participaban de una clase de computación, notaron movimientos extraños en una de las ventanas internas del complejo.

Al acercarse, advirtieron que un hombre de 25 años y una joven de 18 estaban en pleno acto íntimo, completamente expuestos al sector donde se encontraban alumnos y docentes. Los alumnos comentaron lo que veían y la situación llegó a oídos del personal a cargo. La directora de la Casa del Bicentenario, un espacio educativo de la localidad de La Banda, Santiago del Estero, fue alertada y decidió actuar.

Según señalaron desde el establecimiento, la situación generó desconcierto entre los presentes y obligó a suspender momentáneamente las actividades para resguardar a los estudiantes.

La intervención de personal municipal

De manera urgente, la autoridad activó el sistema de Alerta Banda, un mecanismo municipal que centraliza emergencias y coordina la intervención de personal de seguridad. La llamada permitió que agentes especializados llegaran pocos minutos después para detener la exposición pública y controlar la escena.

Cuando llegó el personal municipal, confirmó que los jóvenes estaban en un sector accesible y a la vista de cualquiera que circulara por el edificio. Tras identificarlos, les ordenaron retirarse de inmediato, con el objetivo de evitar agitaciones dentro del aula y preservar el bienestar emocional de los alumnos.

La intervención permitió bajar la tensión, aunque el impacto del episodio se extendió durante el resto de la jornada. Directivos y docentes expresaron su malestar por lo que calificaron como una “vulneración del espacio institucional” y una falta de respeto hacia un ámbito dedicado exclusivamente a la educación y la formación profesional.

En medio de la agitación que generó el episodio, trascendieron las fotos de la pareja en pleno acto sexual, que habían sido tomadas por los alumnos. Los jóvenes se ocultaron detrás de unas plantas para mantener relaciones, pero lo cierto es que estaban a la vista de todos.

Sin embargo, el episodio dejó un clima de incomodidad entre los participantes del programa de capacitación y el personal de la institución, que aún intenta procesar lo ocurrido.

Qué dijeron desde el espacio educativo

“Fue una situación totalmente inapropiada y lamentable, más aún porque se estaba desarrollando una actividad formal con alumnos”, indicaron desde la Casa del Bicentenario. La indignación se mezcló con la preocupación por la necesidad de reforzar las medidas internas de control.

"Se vulneró el carácter educativo del ambiente y se interrumpió una actividad programada con objetivos formativos", indicaron fuentes del equipo de coordinación del programa de computación a Mendozapost.

Directivos y docentes manifestaron que el episodio colocó a los alumnos en una situación que consideraron incompatible con el propósito del establecimiento.

Desde el municipio destacaron la rápida respuesta del sistema de seguridad y subrayaron que, gracias a la intervención inmediata, no se registraron incidentes adicionales.