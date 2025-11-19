Escándalo: filmaron a una tesorera municipal robando la recaudación y descubrieron un fraude millonario

Se difundieron un total de 11 videos. La desvincularon del cargo tras descubrir la maniobra que venía realizando.

La funcionaria se defendió diciendo que el dinero le pertenecía y lo llevaba consigo por la inseguridad en Pinamar.

Un verdadero escándalo se desató en las últimas horas en el municipio de Pinamar, luego de que se difundieran 11 videos en los que se ve a la tesorera municipal, Norma Beatriz Watson , llevándose dinero de la recaudación y ocultándolo en su cartera.

La funcionaria fue inmediatamente desvinculada y ahora avanza una investigación para esclarecer el destino de los fondos y las responsabilidades involucradas.

Los videos muestran a la funcionaria, de 59 años y con más de tres décadas de trayectoria y a punto de jubilarse, realizando estas acciones durante su jornada laboral.

Según consignó el medio Urgente24, Watson fue desvinculada de su cargo por decreto firmado por el intendente Juan Ibarguren, aunque la decisión se tomó en silencio y durante la madrugada, sin explicaciones públicas sobre cómo se permitió que una operación de tal magnitud pasara inadvertida durante tanto tiempo.

Las imágenes, captadas entre el 24 de enero y el 4 de febrero, constituyen el núcleo de la causa judicial que investiga un presunto desfalco millonario.

Escándalo en Pinamar

De acuerdo con la información recabada por Infocronos, la acusación contra Watson no se limita a la sustracción de dinero en efectivo. La investigación judicial abarca también maniobras contables adulteradas, diferencias de caja, doble registración de ingresos y el uso irregular de una cuenta denominada “Ingresos Pendientes”, que habría funcionado más como un limbo administrativo que como una herramienta contable legítima. La cuenta operaba como un “colchón contable”, lo que refuerza la sospecha de un esquema sistemático de irregularidades.

Según la defensa de Watson, el dinero que aparece en los vídeos le pertenecía y lo llevaba consigo por la “inseguridad en Pinamar”, una explicación que fue recibida con escepticismo y rechazo generalizado.

Mientras la Justicia intenta determinar el monto exacto del presunto desfalco —que, según ambos medios, ya se sabe millonario, aunque aún no se precisó la cifra ni el período durante el cual se habría extendido el ardid—, desde la administración municipal se produjeron acusaciones cruzadas.

Qué dijeron desde la intendencia de Pinamar

El vocero del intendente, Diego Andrés Uribe, trasladó la responsabilidad a la Fiscalía y a la Policía Federal por no haber detenido a Watson al salir del edificio municipal.

El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren. La funcionaria fue desvinculada de su cargo, tras un decreto firmado por el intendente Juan Ibarguren.

Esta estrategia de señalar a otros organismos busca desviar el foco de la gestión local, que permanece sin dar explicaciones públicas sobre los mecanismos de control que fallaron.

El caso dejó expuesto a Pinamar en un contexto de delicada situación económica y con el dinero de los contribuyentes en juego. Mientras se aguarda el avance de la investigación judicial y la eventual declaración del jefe comunal, la comunidad exige respuestas.