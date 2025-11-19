Un bebé murió al caer por un ascensor: los estremecedores detalles de la investigación

Todo habría ocurrido en cuestión de segundos, cuando el pequeño estaba junto a su mamá y su hermanito.

Este martes se vivió un trágico accidente que terminó con la vida de un bebé de 1 año y 4 mese s. Según trascendió, el menor murió luego de caer por el hueco de un ascensor y descender hasta el subsuelo .

El edificio en el que vivía se encuentra ubicado al 2400 en el barrio de Flores, entre Fray Cayetano Rodríguez y Caracas, en Buenos Aires.

Fuentes policiales indicaron que, aunque la causa está bajo investigación, la muerte fue por una aparente falla en la puerta del elevador y el niño se precipitó desde el octavo piso.

El operativo para intentar rescatar al niño contó con la participación de los Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y una unidad de la colectividad judía Hejalutz, según detalles que brindaron las fuentes policiales a El Destape.

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos, quienes aún intentan comprender cómo un instante cotidiano, aparentemente inofensivo, derivó en una fatalidad que dejó marcada a toda una familia.

Aunque el SAME trasladó al bebé al Hospital Álvarez, donde intentaron reanimarlo, no tuvieron éxito. El diagnóstico fue politraumatismos y un paro cardíaco.

Qué reveló la investigación sobre la muerte del bebé

Todo habría ocurrido en cuestión de segundos. Según revelaron medios locales, la madre del menor se encontraba en el departamento junto a él y a su hermano mayor de ocho años.

En un momento, se escuchó un ruido extraño en el pasillo del piso nueve, salió de inmediato y se encontró con el bebé que había quedado atrapado entre la puerta exterior del ascensor y la puerta de la cabina, un espacio estrecho y peligroso.

El hermano mayor solía acompañar al más pequeño durante algunos momentos de recreación dentro del edificio. "En un momento, el más chiquito quedó encerrado entre la puerta exterior y la de la cabina. La madre justo vio esa escena y cuando quiso reaccionar, llamaron el ascensor y ella ya no pudo abrir la puerta", relató una vecina que presenció lo ocurrido.

En este sentido, los investigadores comenzaron a trabajar para reconstruir exactamente cómo ocurrió la caída y qué condiciones del ascensor pudieron haber facilitado la tragedia.

"El ascensor tenía puerta manual, no automática, y se encontraba con el mantenimiento vigente", explicó una fuente cercana al caso. Este detalle resulta crucial, ya que los ascensores con puertas manuales permiten que las personas -especialmente niños- tengan más acceso al mecanismo, aumentando los riesgos de accidentes si no están acompañados o supervisados.

Los peritos detectaron una posible irregularidad que podría ser central en la causa. "La distancia entre la puerta de cabina y la del ascensor debe ser de un máximo de 12 centímetros. En este caso, ese espacio superaba esa medida", señaló la misma fuente.

En la investigación de este accidente interviene la Fiscalía Criminal y Correccional N°12, a cargo del Dr. Roma, quien solicitó la presencia de la Unidad Criminalística Móvil. Se labraron actuaciones por "averiguación causales de muerte de dudosa criminalidad". En tanto, sus padres recibieron atención psicológica ante la tragedia vivida.