Video de un milagro: rescatan y reaniman a un bebé que había quedado atrapado bajo un auto

Vecinos y policías de Fort Worth unieron fuerzas para salvar al pequeño, que no respiraba tras quedar prensado por un vehículo volcado.

La policía rescata a un bebé que, tras un accidente vehicular, quedó abajo de una auto. Ocurrió en Texas y el hecho quedó grabado en un video que conmueve.

Un hecho conmovedor ocurrió en Fort Worth, Texas , donde un grupo de ciudadanos y agentes de policía logró rescatar a un bebé que había quedado atrapado bajo un auto tras un accidente. El niño, que no presentaba signos vitales, fue reanimado en plena autopista gracias a maniobras de primeros auxilios. El momento, registrado en video , fue descrito por los testigos como un auténtico milagro.

Ocurrió el jueves 23 de octubre de 2025 a las 9:30 de la mañana, un momento que bien podría considerarse un nuevo nacimiento de la criatura.

Los rostros reflejaban una angustia muda mientras la cámara corporal de un agente del Departamento de Policía de Fort Worth registraba la escena en primera persona: un auto volcado, personas tratando de mirar debajo, y voces de personas que, entre sollozos y gritos, pedían ayuda por un niño atrapado. La secuencia, compartida en redes sociales por las autoridades, revela el pánico y la urgencia con una crudeza incontestable.

Milagro en Texas

El díalogo del agente que conmovió a todos:

—Por aquí abajo, necesitamos mover el auto.

No hubo debate ni demora. Los automovilistas que se habían detenido se unieron en un esfuerzo común, empujando el auto mientras el policía coordinaba los movimientos.

—Sigan moviéndose, sigan moviéndose —apremió—. Ya casi.

Finalmente, el agente pudo ver el pie diminuto, estiró los brazos y sujetó al niño por una pierna para sacarlo de debajo del chasis deformado.

Bebé, milagro en Texas

El bebé no respondía. En el video, la escena se sumerge en el silencio y la desesperación de las personas presentes, hasta que el policía, sin vacilar, comenzó la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Utilizó sus dedos para presionar el pequeño pecho. Los segundos —convertidos en eternidades— transcurrieron. Nadie respiraba.

Hasta que el milagro sucedió: primero un quejido, apenas audible, luego un llanto en aumento que impregnó el ambiente de un alivio palpable. Un llanto que, a esa hora y en ese lugar, fue la mejor noticia posible.

El resto de la historia transcurrió entre luces de ambulancia y sirenas. El bebé fue trasladado rápidamente a un hospital, seguido por una mujer que también resultó herida: ambos sobrevivieron. La certeza clínica reemplazó a la incertidumbre y se recuperarán por completo.

milagro en Texas...

El propio Departamento de Policía de Fort Worth subrayó la importancia del material compartido.

“Aunque este video puede ser extremadamente difícil de ver, es un ejemplo importante de los tipos de situaciones con las que nuestros agentes de policía pueden encontrarse mientras realizan su deber”, señalaron en la comunicación oficial. La grabación, disponible únicamente con autorización institucional y protegida contra reventa o archivo, captura la esencia de la función policial: la capacidad, y a veces la obligación, de responder al horror con humanidad.

La historia no terminó al borde de la carretera. Eddie García, jefe policial local, utilizó las mismas redes sociales para calificar al niño de “pequeño ángel” y reconoció la valentía de sus agentes. El mensaje tuvo un destinatario colectivo: los ciudadanos anónimos que, sin pensarlo dos veces, detuvieron sus autos para prestar ayuda, empujaron el vehículo y compartieron el peso de aquella mañana.