Receta especial de Navidad: cómo hacer el vitel toné super sabroso y muy fácil
El paso a paso de esta receta para preparar uno de los platos más emblemáticos de las mesas familiares para las Fiestas, respetando los sabores tradicionales.
Si hablamos de platos clásicos de Navidad y Año Nuevo, el vitel toné es uno de los más emblemáticos. De origen italiano, desde hace décadas se convirtió en un infaltable en las mesas argentinas. Su receta, que combina carne de res con una salsa a base de atún, es un ejemplo de la fusión entre la gastronomía nacional y europea.
Este plato se presta a diversas variantes, por lo que permite experimentar con ingredientes y proporciones hasta encontrar la mezcla perfecta para el gusto de cada persona. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el reconocido chef cordobés Gabriel Reusa dio su receta para preparar un rico vitel toné respetando los sabores tradicionales.
Los ingredientes para preparar el vitel toné
Esta receta se centra en el peceto, un corte de carne magro y que ofrece una textura ideal para absorber los sabores de la salsa:
- Un peceto
- Dos caldos de verdura
- Laurel
- Agua
- Ajo
- Huevo duro rallado
- Alcaparras (en lo posible fritas)
- Hojas de perejil fresco
Para la salsa:
- Dos latas de atún en aceite
- Cuatro filetes de anchoa
- 200 gramos de mayonesa
- 100 centímetros cúbicos de crema de leche
- 1 cucharada de alcaparras escurridas
- 1 taza de caldo de cocción del peceto
- Sal
- Pimienta
Paso a paso, cómo preparar el vitel toné para Navidad y Año Nuevo
- Limpieza y cocción del Peceto: el primer paso es limpiar bien el corte de carne, retirando grasa y membranas. Luego, colocarlo en una olla grande con suficiente agua que lo cubra por completo y añadir dos caldos de verdura para realzar el sabor. Agregar unas hojas de laurel y varios dientes de ajo enteros o en trozos para que infundan su aroma y sabor en el agua. Llevar la olla a fuego medio-alto y dejar que el agua llegue a ebullición. Una vez que hierva, reducir el fuego y dejar cocinar a fuego lento entre aproximadamente 45 minutos y una hora, o hasta que la carne esté tierna y cocida. Es importante tener en cuenta que el tiempo de cocción puede variar según el tamaño del peceto.
- Refrigeración: una vez que la carne esté cocida, retirarla de la olla y dejarla enfriar a temperatura ambiente. Luego, envolverla en papel film y refrigerarla. Debe estar en la heladera durante un par de horas para que tome una mejor consistencia al cortarlo.
- Preparación de la salsa: mientras el peceto se enfría, se puede avanzar con la salsa, que es el alma del vitel toné. Utilizar una licuadora de mano para mezclar los ingredientes. Incorporar también un poco del jugo de cocción que quedó en la olla para mejorar la textura. Mezclar todo hasta obtener una crema suave y homogénea. Se recomienda probarla antes del emplatado para ajustar su sabor, añadiendo más sal o mayonesa si es necesario.
Cómo emplatar el vitel toné tras su cocción
Una vez que el peceto está frío y la salsa lista, se puede comenzar a montar el plato:
- Corte de la Carne: retirar el peceto de la heladera y cortarlo en finas lonjas. Es importante que el corte sea lo más uniforme posible para que cada porción tenga el mismo aspecto.
- Emplatado: en una fuente amplia, colocar las lonjas de peceto en una sola capa. Luego, verter la salsa generosamente sobre la carne, asegurándose de cubrir cada pieza. El vitel toné se puede servir frío o a temperatura ambiente, por lo que es ideal prepararlo con anticipación.
- Decoración: rallar un par de huevos duros y espolvorearlos sobre el vitel toné como decoración. Además, agregar algunas alcaparras fritas por encima para un toque crujiente y un poco de perejil fresco picado para un final fresco y aromático.
- Descanso: finalmente, es recomendable dejar descansar el plato en la heladera durante al menos una hora antes de servir, para que los sabores se integren y se realce el gusto.
