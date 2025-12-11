El Comedor La Mañana Vitel Toné Receta especial de Navidad: cómo hacer el vitel toné super sabroso y muy fácil

El paso a paso de esta receta para preparar uno de los platos más emblemáticos de las mesas familiares para las Fiestas, respetando los sabores tradicionales.







Cómo hacer vitel toné sabroso

Si hablamos de platos clásicos de Navidad y Año Nuevo, el vitel toné es uno de los más emblemáticos. De origen italiano, desde hace décadas se convirtió en un infaltable en las mesas argentinas. Su receta, que combina carne de res con una salsa a base de atún, es un ejemplo de la fusión entre la gastronomía nacional y europea.

Este plato se presta a diversas variantes, por lo que permite experimentar con ingredientes y proporciones hasta encontrar la mezcla perfecta para el gusto de cada persona. Con las fiestas a la vuelta de la esquina, el reconocido chef cordobés Gabriel Reusa dio su receta para preparar un rico vitel toné respetando los sabores tradicionales.

Los ingredientes para preparar el vitel toné Esta receta se centra en el peceto, un corte de carne magro y que ofrece una textura ideal para absorber los sabores de la salsa: