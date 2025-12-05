Garantía de calidad y sabor, la preparación de la repostera es una alternativa ideal para sumar a la mesa familiar.

Esto es lo que cuesta el pan dulce que vende Maru Botana para Navidad 2025: el precio y sus 2 variedades

Comenzó diciembre y muchas personas ya comienzan a planificar la comida familiar de Navidad. Y algo que no puede faltar en la mesa es el clásico pan dulce. Algunos prefieren hacerlo de forma casera , pero otros optan por ahorrar tiempo y esfuerzo y comprarlo hecho . En este último caso , uno de los más elegidos es el de Maru Botana.

Casero y artesanal, el pan dulce hecho por la famosa cocinera y repostera es garantía de calidad y sabor , por lo que es normal que sus preparaciones se agoten rápidamente.

Si bien el precio aún no fue confirmado en su página web, el pan dulce de la chef para Navidad tiene un valor de $45.000 por unidad , y viene en dos exquisitas variedades :

Pan dulce tradicional con frutas : contiene almendras, castañas, nueces, ciruelas, pasas de uvas y cascaritas de naranja azucarada. La cobertura es de glasé de limón y tiene una corona con frutas secas azucaradas.

: contiene almendras, castañas, nueces, ciruelas, pasas de uvas y cascaritas de naranja azucarada. La cobertura es de glasé de limón y tiene una corona con frutas secas azucaradas. Pan dulce con chocolate: el clásico de Maru Botana se destaca por la abundante cantidad de chocolate tanto en su interior como en su exterior, aportando humedad y sabor.

Cómo hacer en casa el pan dulce de Maru Botana: los ingredientes

Para quienes no puedan comprarlo, la cocinera compartió a través de las redes sociales la receta para hacer su pan dulce de forma casera. Utilizando estos ingredientes, se pueden lograr dos panes de un kilo cada uno:

Para el fermento:

50 g de levadura fresca

1 cda. de azúcar

110 ml de leche tibia

Para la masa:

100 g de manteca blanda

200 g de azúcar

4 huevos

Ralladura de 1 limón

Gotas de agua de azahar

1/2 cda. de coñac

1 cda. de extracto de malta

220 ml de leche tibia

850 g de harina 0000

350 g de chocolate

pan dulce3 La repostera compartió la receta para hacer su pan dulce en casa.

Paso a paso, así se prepara el pan dulce de Maru Botana

Preparar el fermento: el primer paso es activar la levadura. En un bowl, desmenuzar la levadura fresca y mezclarla con la cucharada de azúcar hasta que se disuelva completamente. Agregar la leche tibia (no caliente, para no matar la levadura) y revolver suavemente. Dejar reposar la mezcla durante unos 10 minutos, hasta que se formen burbujas. Esto indica que la levadura está activa y lista para usarse.

Preparar la masa: en una superficie, hacer una corona de harina, agregar el fermento, colocar la manteca, el azúcar y la leche tibia y mezclar bien con una espátula o simplemente con las manos, mientras se van sumando los huevos uno a uno. Es importante que estén a temperatura ambiente. La masa será bastante pegajosa, pero eso es normal en un buen pan dulce.

Incorporar los aromatizantes y líquidos: agregar la ralladura de limón, unas gotas de agua de azahar, el coñac y el extracto de malta. Y continuar mezclando suavemente hasta que todos los ingredientes se integren de manera uniforme.

Amasado: sobre una superficie limpia y enharinada, amasar durante unos 10-15 minutos hasta que esté suave, elástica y homogénea. Si la masa está demasiado pegajosa, espolvorear un poco más de harina, pero sin excederte para no endurecer el pan.

pan dulce4 El pan dulce de la chef para Navidad tiene un valor de $45.000 por unidad y viene en dos variedades.

Incorporar el chocolate: agregar el chocolate cortado en trozos pequeños o chips durante el amasado. Distribuirlo de manera uniforme para que cada porción tenga pedacitos del delicioso chocolate.

Fermentación: colocar la masa en un recipiente grande y cubrirlo con un paño húmedo o film plástico. Dejarla reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1 hora o hasta que doble su tamaño.

Formar el pan: después de la fermentación, golpear suavemente la masa para liberar el aire. Colocar la masa en un molde grande para formar un pan tradicional. Darle forma y colocarlo en una bandeja enmantecada o cubierta con papel de hornear.

Hornear: precalentar el horno a 180°C. Antes de hornear, se puede pintar la superficie con agua o con huevo batido para darle brillo. Otra posibilidad es decorar con algunas nueces, azúcar glas o más chocolate. Cocinar durante aproximadamente 40-45 minutos o hasta que la superficie tenga un color dorado y al insertar un palillo, salga limpio.

Enfriar y disfrutar: una vez sacado del horno, deja enfriar el pan dulce antes de cortar y servir.