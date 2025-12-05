Pan lactal sin gluten: paso a paso para hacerlo casero de manera simple y apto para celíacos

Una receta viral permite realizar una preparación sin TACC. Los ingredientes y el paso a paso para hacerlo en casa.

Suave y esponjoso, el pan lactal puede ser un aliado clave y versátil a la hora del desayuno , la merienda o hasta una cena liviana , ya sea para preparar sándwiches de miga, tostadas con mermelada o incluso como base de bruschettas. Y para que todos puedan disfrutarlo, se viralizó una receta que permite elaborarlo sin gluten .

La nueva forma de preparación fue compartida por el creador de contenido Ramiro Bressan , referente de la cocina sin TACC . Hacerlo en casa es bastante simple y requiere ingredientes que se consiguen fácilmente.

60 g de harina de arroz: es la base ideal para el pan sin gluten, proporcionando una textura ligera.

30 g de harina de garbanzo: aporta un sabor delicioso y rico en proteínas al pan.

210 g de almidón de maíz: proporciona esponjosidad y suavidad a la miga del pan.

1 g de levadura seca: fundamental para la fermentación y el crecimiento del pan.

6 g de sal

12 g de azúcar

6 g de goma xántica

6 g de polvo de hornear

15 g de aceite

330 ml de leche (puede ser vegetal)

pan El pan lactal es versátil y se puede consumir en cualquier momento del día.

Paso a paso, cómo hacer en casa el pan lactal sin gluten

Mezclar los ingredientes secos: comenzar por mezclar todos los ingredientes secos en un bowl grande. Agregar la harina de arroz, la harina de garbanzo, el almidón de maíz, la sal, el azúcar, la goma xántica, el polvo de hornear y la levadura seca. Revolver bien con una cuchara o con las manos, asegurándose de que todo quede bien combinado. Esto ayudará a evitar grumos y permitirá que la levadura se distribuya de manera uniforme.

Agregar los ingredientes húmedos: en un recipiente aparte, combinar la leche y el aceite. Se puede optar por leche de vaca o una variedad vegetal, como almendra o avena, dependiendo de las preferencias de cada persona. Calentar ligeramente esta mezcla hasta que esté tibia. Agregarla a esta temperatura moderada ayudará a activar la levadura.

Unir los Ingredientes: una vez que la mezcla de ingredientes húmedos esté lista, juntarla con los ingredientes secos Y comenzar a revolver con una espátula o una cuchara de madera hasta que no queden rastros de polvo. La consistencia de la masa para el pan lactal sin gluten será diferente a la del pan tradicional. Debería ser más bien una mezcla espesa y pegajosa. La combinación de ingredientes sin gluten se comporta de manera distinta a la harina de trigo.

Fermentación de la masa: cubrir el bowl con un paño limpio o envoltura para plástico y dejar que la masa repose en un lugar cálido entre 30 y 60 minutos. Esto permitirá que la levadura fermente y haga que la masa aumente su tamaño, lo que es esencial para lograr un pan esponjoso.

Preparar el molde y precalentar el horno: mientras la masa está fermentando, se puede avanzar con la preparación del molde para pan, al que hay que engrasar con un poco de aceite o margarina, asegurándose de cubrir todos los lados. Esto evitará que el pan se pegue al molde después de hornearlo. Precalentar el horno a 180°C. Un horno caliente asegurará que el pan se cocine de manera uniforme y adquiera una corteza dorada.

Hornear el Pan: una vez que la masa haya reposado y aumentado su tamaño, verterla en el molde preparado y alisar la parte superior con una espátula para que quede uniforme. Luego, colocar el molde en el horno precalentado y hornear durante aproximadamente 30 o 40 minutos. El pan estará listo cuando adquiera un color dorado y al insertar un palillo en el centro, este salga limpio.

Enfriar y Servir: cuando el pan esté listo, retíralo del horno y dejarlo enfriar en el molde durante unos 10 minutos. Luego, desmontarlo y colocarlo sobre una rejilla para que se enfríe por completo.