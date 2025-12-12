El "lado B" del nuevo bazar de tres pisos: lo denunciaron por irregularidades con sus trabajadores y edilicias

El Centro de Empleados de Comercio confirmó que los trabajadores están cumpliendo 12 horas de trabajo y el lugar no tiene ventanas. Pidieron la intervención del Estado.

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Ramón Fernández, confirmó este viernes que denunciarán ante la subsecretaría de Trabajo y el Municipio al nuevo bazar chino que inauguró hace una semana por "graves irregularidades con sus trabajadores y edilicias".

Fernández contó a LM Neuquén que se contactaron con el sindicato unas jóvenes que trabajaron tres días en ese nuevo comercio de la calle Sarmiento y que les contaron un panorama preocupante.

"Confirmamos que están haciendo 12 y hasta 15 horas de trabajo, con un solo baño, sin salidas de emergencia, sin ventilación", denunció el gremialista, quien confirmó que tras visitar el lugar y confirmar lo que les habían informado, prepararon las denuncias para pedir la intervención de la secretaría de Trabajo y del Municipio.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (11) Sebastián Fariña Petersen

El dirigente contó que, tras charlar con las ex empleadas, al día siguiente pudieron constatar que el personal del comercio no estaba declarado ante el sindicato ni ante la obra social.

El comercio, que cuenta con tres pisos y que abrió el sábado pasado, convoca cada día a cientos de neuquinos en búsqueda de ofertas para productos de todo tipo. Ofrecen maquillaje, juguetes, librería, decoración de Navidad, ropa, artículos del hogar y muchas cosas más.

"Confirmamos que los trabajadores no tienen los elementos de seguridad, las condiciones de trabajo en general están muy precarias, no tienen lugar para merendar, ni descanso y hay un solo baño", enumeró el dirigente.

SFP Bazar para Ti (9) Sebastián Fariña Petersen

Paula, una joven que trabajó tres días en este bazar, compartió en su cuenta de Tik Tok un descargo en el que dijo que le indicaron que trabajaría 12 horas, aunque no le informaron cuánto le iban a pagar ni tampoco si dentro de esa jornada iba a tener descanso.

"Era de las 9.30 a 21, aunque estuvimos hasta las 22. La gente no se iba, no se pone en el lugar de los que estamos trabajando. La que sería la encargada nos dijo que a los que trabajábamos las 12 horas nos iban a pagar 10 mil pesos más que los que lo hacían 8", describió la joven, quien además aclaró que por 12 horas de trabajo recibió una paga de 55 mil pesos.

Descargo

La usuaria de Tik Tok, quien aseguró trabajar tres días en este comercio, contó que su paso por ese trabajo llegó hasta el domingo pasado, cuando mientras estaban en funciones se cortó la luz. "Había gente adentro, que se empezó a asustar, olor a cables quemados, se había prendido fuego algo en la planta baja. También en la planta donde estaba yo. No había luz, pero las cajeras tuvieron que hacer las cuentas con calculadoras", describió.

"No hay salida de emergencia, no hay ventilación, la única ventilación es la entrada. Nos tuvieron 4 horas ahí sin aire, sin luz. Me estaba muriendo de calor y la presión la tenía por el subsuelo. Y le dije que me sentía muy descompuesta, me pagó la mitad y me dijo que no vuelva más", afirmó.