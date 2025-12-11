Furor por el nuevo "todo por dos pesos": los precios del bazar de tres pisos en el bajo neuquino

Abrió sus puertas el sábado pasado y cientos de neuquinos hacen fila para entrar. Hay miles de productos, como bijouterie, cosméticos y adornos para la casa.

El sábado pasado abrió sus puertas un bazar chino en la calle Sarmiento que tiene tres pisos -y dos entrepisos- llenos de miles de productos como aros, pulseras, cosméticos, accesorios para las mascotas, espejos, relojes, luces y adornos navideños. La fila de espera durante todo el día llega a la esquina y todos esperan por comprar cosas baratas.

Aunque empiezan a atender a las 9.30, ya una hora antes llegan los madrugadores dispuestos a esperar lo que sea para llevarse las "gangas". Hay anteojos de sol por 5.000 pesos, cargadores de celular por 4.800, auriculares de 7.300, muñecas lloronas por 18.500, luces desde 1.000, maquillaje desde 2.500, espejos a 19.500 y vinchas de peluche a 2.000 y de My Melody a 3.500.

El flamante bazar, ubicado en el corazón del bajo de la capital neuquina, cuenta con ascensor. Un cartel informa que en el primer piso se encuentra maquillaje, marroquinería, productos de Navidad, librería y juguetería.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (23) Sebastián Fariña Petersen

En el segundo se puede elegir entre los artículos para las mascotas, hogar, bazar, ropa interior y prendas de tejido. En la planta baja hay árboles de Navidad, aros, pulseras, anteojos y muchas cosas más.

La mayoría de los compradores consultados por LM Neuquén se enteró de la apertura a través de Tik Tok, aunque algunos vieron la larga fila para entrar y se sintieron atraídos para saber qué había adentro.

"Yo me enteré de este nuevo bazar por redes sociales. Y vine porque tengo un emprendimiento en feria y quería ver si encontraba precios económicos. Por ahora me parece más o menos", contó Yacki, una vecina que llevaba en su canasto de compra un set de 10 perchas por 5 mil pesos, unos neceser a 6 mil pesos, y muchas cosas para niños y bijouterie.

Para conocer este nuevo local hay que armarse de paciencia. Hay que hacer una fila de entre media hora y hasta más de una hora para entrar, luego codearse con los cientos de curiosos que ingresan hasta llegar a lo que se quiere comprar y luego hacer otra fila para pagar lo elegido.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (2) Sebastián Fariña Petersen

Compras económicas

Eduardo, un vecino que hace solo tres meses se radicó junto a su familia en Neuquén, se enteró de esta apertura cuando vio la fila de espera para ingresar. "No sé si hay calidad, pero sí precios. Me llevo todo lo que tiene que ver con la parte navideña. Ahí tenés hasta un 70% de diferencia en comparación con otros lugares", aseguró.

"Lo encontramos accidentalmente, pasando nomás. No somos de acá, somos de Corrientes", aclaró el vecino, quien aprovechó las ofertas para equipar su nueva casa.

Y la verdad es que hay muchas ofertas para aprovechar. En el sector de baño hay alfombras a 9.000 pesos, ganchos para colgar las toallas a 3.300, y en el sector de cocina los tupper herméticos de vidrio arrancaban en los 7.000 y los de plástico en 1.000 pesos.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (10) Sebastián Fariña Petersen

También se pueden encontrar copas de vidrio desde 3.500 pesos, otras a 6.500 y un batidor de leche a 4.600. Las toallas de secado rápido salían 12.000, relojes de pared a 25.000, portarretratos a 4.000 y plantas artificiales a 8.000.

En el lugar hay un sector especial dedicado a las mascotas, con muchas opciones de juguetes y accesorios para estos integrantes de la familia. Peluches a 20.000 pesos, cepillos desde los 3.500, comederos y bebederos súper originales a 4.500 pesos y juguetes para gatos a 4.000.

El sector de decoración para Navidad, hay muchas opciones económicas. Las coronas grandes para adornar la puerta de las casas están en 2.500 pesos, cuando en los supermercados salen 25.000. Los adornos de todos los tamaños y pinitos nevados para decorar la casa se encuentran al mismo valor.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (13) Sebastián Fariña Petersen

También se ofrecen muchas luces de distintos tamaños y colores para decorar: de 5 metros a 8.000 pesos, otras a 4.800 y unas pequeñas que simulan ser velas a 2.500.

Para los niños y niñas hay muchas opciones de juguetería, maquillajes y productos de librería. Góndolas enteras llenas de peluches de todos los tamaños. Peluches de personajes a 13.000 pesos los medianos hasta un Stich gigante a 90.000.

Cuadernos de capibaras a 8.000 pesos, 48 fibras de colores a 26.000 pesos, llaveros infantiles a 6.000, slime a 3.500 y productos de cotillón también muy económicos, como globos grandes de números a 500 pesos.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (15) Sebastián Fariña Petersen

"Me enteré por el Tik Tok, y vine porque me encantan las chucherías, las figuras, todo. Vine el sábado y compré las cosas para el pinito de Navidad y me faltó el pinito porque quise ir a ver el precio a otro lado y al fin volví hoy por eso y otras cosas más", comentó Katy, quien además llevó maquillaje y varios regalos para su familia.

En el sector de cosmética se exhibe rubor por 4.500 pesos, maquillaje por 2.500 pesos y hasta 7.000, sombras por 2.800 pesos, set de uñas postizas listas para usar a 2.500 pesos y vinchas para pintarse de toalla a 4.500 pesos.

Natalia y un amigo estaban haciendo fila para ingresar. Se enteraron de la apertura de este local por las redes sociales y llegaron porque estaban seguros que era "muy barato". "Hay muchas cosas baratas que no encontrás en otros lugares", aseguró la mujer, quien llegó a las 9 y a las 11.15 aún no había ingresado para comprar.

SFP Nuevo bazar calle Sarmiento (9) Sebastián Fariña Petersen

"Quiero venir a ver qué venden, me dijeron que hay cosas baratas, así que vamos a chusmear", contó Claudia, quien esperaba por ingresar al bazar chino y había llegado desde el barrio Villa Ceferino.

Micaela ya era la segunda vez que visitaba el bazar. La primera vez se llevó muchas cosas para uñas y pestañas para sus hijas y este miércoles esperaba para ingresar y comprar copas y otros objetos para celebrar la Navidad. "Hay que aprovechar las ofertas", aconsejó.