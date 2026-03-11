Crème brûlée: el origen del postre francés que conquistó al mundo

Historia y receta de la clásica Crème brûlée; un postre elegante, simple y con siglos de tradición gastronómica.

Hay postres que se reconocen apenas llegan a la mesa. La crème brûlée es uno de ellos. Un cuenco pequeño, una superficie dorada y quebradiza de azúcar caramelizada y, debajo, una crema suave que parece hecha para comerse despacio.

Es un clásico de la cocina francesa, de esos que aparecen en cartas de bistrós, restaurantes elegantes y también en cocinas caseras donde alguien se anima a preparar un postre que parece sofisticado, pero, en realidad, tiene pocos ingredientes.

Crema, yemas, azúcar, vainilla. Y un gesto final que lo cambia todo: quemar el azúcar de la superficie para lograr esa costra crujiente que se rompe con la cuchara.

Pero detrás de esa simpleza hay una historia larga que mezcla banquetes aristocráticos, disputas gastronómicas y siglos de tradición.

Una crema nacida en la cocina francesa

La crème brûlée —literalmente “crema quemada”— tiene sus primeras referencias escritas en el siglo XVII. La receta aparece en 1691 en un libro del chef francés François Massialot, quien trabajaba para la corte y la nobleza de la época.

En ese recetario, llamado Le cuisinier royal et bourgeois, ya aparece una preparación muy similar a la actual: una crema hecha con yemas, leche o crema y azúcar, cubierta con más azúcar que luego se carameliza para formar una superficie dorada.

La técnica era bastante artesanal. En lugar de usar un soplete como hoy, los cocineros calentaban un hierro al rojo vivo y lo apoyaban sobre el azúcar para quemarlo. El resultado era el mismo que conocemos hoy: una capa crocante que contrasta con la suavidad de la crema.

Un juego de texturas que sigue siendo la esencia del postre.

receta de Crème Brûlée.mp4

Un origen discutido entre países

Como sucede con muchas recetas clásicas, el origen de la crème brûlée también tiene su pequeña disputa histórica.

Francia la considera uno de los grandes emblemas de su repostería, pero Inglaterra y España también reclaman su parte de la historia.

En el Reino Unido, por ejemplo, existe una versión conocida como Cambridge burnt cream o Trinity cream, asociada al Trinity College de Cambridge, donde desde el siglo XIX se servía una crema caramelizada en la superficie.

España, por su parte, tiene una preparación muy similar: la crema catalana. Un postre medieval hecho con crema y azúcar caramelizado que muchos consideran el antecedente directo de la crème brûlée.

La realidad es que estas recetas comparten una misma lógica: una crema dulce, suave y perfumada que se termina con una capa de azúcar quemado.

Un gesto simple que transforma el postre.

De la cocina aristocrática al mundo

Con el paso del tiempo la crème brûlée dejó de ser un postre reservado para la nobleza y empezó a aparecer en restaurantes y cocinas de todo el mundo.

Su popularidad creció especialmente en el siglo XX, cuando la gastronomía francesa se consolidó como referencia internacional. Hoy es uno de los postres más reconocibles del repertorio clásico europeo.

La fórmula, en esencia, sigue siendo la misma desde hace siglos: crema, yemas, azúcar y vainilla. Una base que se cocina lentamente al horno hasta lograr una textura sedosa y que, antes de servirse, se corona con azúcar caramelizada.

Ese contraste entre lo cremoso y lo crocante es lo que lo hace inolvidable.

Receta clásica de crème brûlée

Ingredientes

500 ml de crema de leche

5 yemas de huevo

100 g de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

azúcar extra para caramelizar

creme brulee.avif Creme brulee, un postre fácil y delicioso.

Preparación

Calentar la crema de leche con la vainilla hasta que esté caliente, pero sin que llegue a hervir.

En un bowl batir suavemente las yemas con el azúcar hasta integrar. Incorporar la crema caliente poco a poco mientras se mezcla.

Colar la preparación y distribuirla en recipientes individuales aptos para horno.

Cocinar a baño María en horno bajo, alrededor de 150 °C, durante unos 30 o 40 minutos, hasta que la crema esté firme pero todavía temblorosa en el centro.

Dejar enfriar y llevar a la heladera al menos un par de horas.

Antes de servir, espolvorear una capa fina de azúcar sobre cada crema y quemarla con un soplete de cocina —o con una cuchara bien caliente— hasta formar la clásica costra dorada.

Esperar unos segundos para que el caramelo se endurezca.

Después viene el mejor momento: romper la superficie con la cuchara y descubrir la crema suave que se esconde debajo.