Una mujer perdió el control de su auto, chocó contra un árbol y resultó herida

El incidente vial tuvo lugar en la noche de este martes en calle Luis Beltrán y Don Bosco.

Un auto se desvió de su camino y terminó incrustado en un árbol a menos de medio metro de la ventana de una vivienda ubicada en el Bajo neuquino . Como consecuencia del choque , una mujer, aparentemente la conductora del vehículo, resultó herida .

El siniestro vial ocurrió en la noche de este martes en la esquina de las calles Luis Beltrán y Don Bosco cuando un Ford, por razones que se desconocen, perdió el control y terminó impactando contra un árbol de la vereda.

Hace poco más de un mes, otro vehículo terminó contra un árbol. El accidente de tránsito ocurrió en pleno centro de la capital neuquina cuando una camioneta chocó de atrás a un auto, que terminó arriba de la vereda del boulevard de la Avenida Argentina incrustado en un árbol. Afortunadamente, en esa oportunidad no hubo lesionados.

La camioneta RAM circulaba por la calle Elordi mientras que el auto Sandero lo hacía por el carril en dirección norte- sur de la Avenida Argentina. El siniestro vial ocurrió justo en la esquina aproximadamente a las 17.

Accidente en Avenida argentina y elordi (2) Maria Isabel Sanchez

“Yo bajaba por la avenida y vi que se me venía encima, por eso aceleré y me agarró atrás, sino me agarraba al medio”, explicó el conductor del vehículo que se debió quedar un par de horas a la espera de la grúa para poder retirarlo del boulevard.

Accidente en Avenida argentina y elordi (3) Maria Isabel Sanchez

Dijo que el conductor de la camioneta era una persona mayor, que aparentemente lo habría encandilado el sol justo cuando circulaba hacia el microcentro.

El conductor del auto destacó que no hubiera transeúntes por la vereda en ese instante. "Por suerte no pasaba nadie por la vereda, atrás venía un chico en moto que después me dijo que había visto toda la escena y que logró esquivarme a tiempo", agregó. Si bien no sufrió lesión alguna, el vehículos quedó con daños materiales de consideración.

Pasados 40 minutos, un patrullero se acercó con dos efectivos policiales al lugar del accidente. Respecto al otro protagonista del choque, se detuvo e intercambiaron información sobre los seguros y se retiró.