Tragedia: una madre y su beba de un año perdieron la vida en un choque frontal

Una mujer policía y su pequeña hija murieron en un violento choque en la Ruta 146. Ocurrió durante la madrugada cuando se dirigían a San Luis.

Accidente fatal: una madre y su hija de un año perdieron la vida en un choque de Ruta 146

Un choque frontal en la madrugada del sábado dejó una fuerte conmoción en la comunidad mendocina. El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 146 y se cobró la vida de una mujer policía y su pequeña hija de apenas un año.

La familia viajaba a Villa de la Quebrada, provincia de San Luis, para las festividades del Cristo de la Quebrada, el evento religioso más grande de la provincia que se celebra entre el 24 de abril al 3 de mayo. Lo que debía ser un viaje de fe terminó en tragedia. La noticia sacudió especialmente a San Rafael, de donde eran oriundas las víctimas.

Todo ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, en el kilómetro 161 de la Ruta Nacional 146, cerca de la localidad de Beazley. La familia se desplazaba en una Citroën Berlingo conducida por el esposo.

El hombre, de 35 años, sobrevivió al accidente pero quedó atrapado entre los hierros. Personal de emergencia lo rescató y fue trasladado al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo con politraumatismos y esta mañana recibió el alta.

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El otro vehículo involucrado en el choque es un camión Mercedes Benz 1735 con semirremolque que venía desde Santa Fe con destino a San Rafael. Su conductor, de 53 años, y su acompañante, de 45, salieron ilesos. Ambos también serían de San Rafael.

Las circunstancias del choque todavía no fueron establecidas. Peritos de Criminalística y Bomberos trabajaron en el lugar, y los investigadores manejan tres hipótesis: cansancio al volante, una maniobra de sobrepaso fallida, o que el camión haya invadido el carril contrario.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis. Los fiscales la caratularon como averiguación de doble homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito.

Quiénes eran las víctimas

Las dos mujeres que perdieron la vida eran madre e hija. Silvina Alejandra Enríquez tenía 32 años, era cabo de la Policía Federal y estaba de licencia al momento del siniestro. Su pequeña Mía Nahiara Núñez Enríquez, tenía apenas un año y siete meses.

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Personal de la fuerza estuvo presente en el velatorio, que se realizó este sábado a partir de las 10.30 en Salto de las Rosas. En paralelo, desde las redes sociales se organizó una colecta para ayudar con los gastos del servicio fúnebre. Ambas serán sepultadas en el cementerio de Cañada Seca de su localidad.