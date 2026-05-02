Neuquén se convirtió en la primera provincia en reglamentar una ley vinculada a la canasta básica

La medida entrará en vigencia desde el 11 de mayo y será obligatoria para supermercados e hipermercados de todo el territorio.

La medida comenzará a regir a partir del 11 de mayo.

Neuquén se convirtió en la primera provincia del país en reglamentar la Ley 3.444 . La misma beneficia directamente a los vecinos y vecinas y entrará en vigencia el próximo 11 de mayo.

Con esta política pública, la región se posiciona a la vanguardia de la defensa de los derechos de los consumidores.

La Ley 3444 fue reglamentada por el Gobierno de la provincia y establece la obligatoriedad de exhibir códigos QR con información de precios actualizados de los productos de la canasta básica alimentaria en los accesos a los establecimientos que venden productos de consumo masivo y sus portales web.

De esta forma, Neuquén se volvió pionera en Argentina al implementar este innovador sistema de transparencia comercial.

Código QR

A quiénes alcanza la Ley 3444

La medida reglamentada alcanza a hipermercados mayoristas y minoristas y a supermercados con más de cuatro sucursales que comercialicen productos de la canasta básica.

Asimismo, se invita a los comercios no encuadrados por la norma a sumarse a esta modalidad.

Esta semana, autoridades provinciales se reunieron con representantes de la Asociación de Supermercadistas Unidos, en la que se acordaron los lineamientos finales para la correcta implementación del sistema. Participaron directores de las principales cadenas que operan en la región, Chango Más, La Anónima, Coto, Cencosud y Carrefour.

codigos-QR.jpg Códigos QR.

Cómo se implementará la nueva ley

De acuerdo a la información difundida, el código QR deberá ser apto para el escaneo desde cualquier dispositivo móvil. Además, cada comercio deberá proporcionar alternativas, entre las que se destacan información audible y asistencia de personal, para asegurar la accesibilidad equitativa a la información.

Esta herramienta también fortalecerá las tareas de fiscalización por parte de la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, autoridad de aplicación de la ley, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Esta tarea se organizará en tres niveles: verificación de precios a través del sistema QR, controles en góndola y en línea de caja, garantizando una mayor coherencia entre los valores informados y los efectivamente cobrados.

supermercado El juez aclaró que los porcentajes de incapacidad no reflejan por sí solos el impacto real del daño.

Desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor destacaron que la medida no solo busca brindar mayor transparencia, sino también modernizar los mecanismos de control y acompañar las nuevas dinámicas de consumo digital.