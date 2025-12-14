De no creer: hasta qué hora correrá viento este domingo en Neuquén

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el pronóstico con algunas ráfagas para la zona del Alto Valle. Qué pasa con la ola de calor.

Otra jornada con viento en Neuquén , según el pronóstico y las ráfagas, comenzaron desde temprano, más allá de lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional o la Autoridad Interjurisdiccional de cuencas (AIC) para este domingo 14 de diciembre. El mal tiempo se venía anunciando desde el inicio del fin de semana, donde parece que la ola de calor se tomó una pausa.

De acuerdo al pronóstico, este domingo se espera una temperatura máxima que no supere los 23°C y con un arranque de la mínima de 16°C . Se espera que por la noche baje a unos 17°C .

Una jornada templada, sin muchos sobresaltos y con un cielo parcialmente nublado durante todo el día, que no será calurosa, por lo que no se espera que sea la major para realizar actividades en los balnearios del río Limay y las aguas del río Neuquén. Sin embargo, a tener paciencia, porque todo podría mejorar, pero... ¡a partir del martes!

Pronóstico viento domingo 14-12-2025 El pronóstico del tiempo para este domingo en Neuquén con la presencia del viento.

Este domingo, el viento será un factor predominante durante todo el día, ya que por la mañana se espera que sople de 23 a 31 kilómetros por hora, con ráfagas que pudrían alcanzar entre 42 a 50 km/h, siempre del sector suroeste. Pese a los números, que coinciden con los de la AIC, la realidad es que el viento empezó a molestar y mucho desde la mañana.

Viento en Neuquén: el peor momento

En tanto que por la tarde se espera que las condiciones del viento empeoren, con un aumento de velocidad de entre 32 a 41 km/h, con ráfagas que podrían llegar ente 51 a 59 km/h, desde el sector oeste.

Finalmente, y lo peor podría venir durante la tarde-noche de este domingo, donde se espera que el viento sople con una velocidad de entre 42 a 50 km/h, con ráfagas que podrían oscilar entre 60 a 69 km/h. Este podría ser el peor momento de las ráfagas, a menos que las condiciones cambien en el transcirso de las horas.

Medidas de prevención y precaución en rutas

Desde Defensa Civil de la provincia, durante todo este don de semana debido a la alerta de tormentas y viento, lanzaron una serie de recomendaciones, sobre todo para los automovilistas que circulan por las rutas de la provincia de Neuquén.

La permanencia de la alerta meteorológica hasta el martes lleva a la Secretaría de Emergencia a reiterar la importancia de no exponerse y tomar recaudos ante la situación. Carlos Cruz fue enfático al recomendar evitar el desplazamiento a cualquier punto de la provincia, especialmente durante el día de hoy, viernes, y el resto del fin de semana.

Si la actividad es inevitable, se pide extremar las precauciones, poner especial atención al manejo del vehículo y las condiciones del mismo. El funcionario hizo hincapié en que no es recomendable viajar este viernes y que, si es estrictamente necesario hacerlo hacia el interior, se espere al menos hasta mañana; sin embargo, remarcó que el viento recién se retirará el martes.

En fin, este domingo será una jornada no tan calurosa, con cielo parcialmente despejado y mucho viento.