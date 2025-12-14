La cuarta Regata Confluencia: Un despliegue logístico de nivel internacional

El evento inició este sábado con la participación de grandes palistas de nueve provincias de la Argentina y de la región del Bío Bío de Chile.

La cuarta edición de la Regata Confluencia consolida a la ciudad como epicentro del deporte y la recreación, gracias a una organización que no deja detalles librados al azar y a un despliegue logístico que la posiciona a la altura de los grandes eventos internacionales.

El evento inició este sábado con la participación de grandes palistas de nueve provincias de la Argentina y de la región del Bío Bío de Chile . Desde las primeras horas se pudo observar el profesionalismo en cada etapa y algo que distingue a este de la mayoría es la infraestructura costera que permite que toda la competencia se siga de cerca.

“Es algo poco común en el mundo, es un valor diferencial”, destacó el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, quien anticipó que ya se trabaja en la organización de la quinta edición con la idea de agregar una quinta fase.

regata confluencia (1)

En la final tomaron parte más de 250 embarcaciones, sumando categorías de turismo, recreativas y tablas de SUP, que partieron en una largada tipo Le Mans, brindando un espectáculo visual tanto para los participantes como para el público que copó el Paseo Costero.

“El objetivo principal -remarcó el funcionario- es tener público en todo el paseo, que se pueda seguir muy cerca, aprovechando a esta obra de infraestructura que se implementó en la gestión del intendente Mariano Gaido, poder llegar al río y ver un espectáculo tremendo, porque la verdad que tiene una cantidad de embarcaciones increíbles”.

La Regata Confluencia constó de cuatro etapas que se llevaron adelante en condiciones ventosas adversas”. “Vivimos en Neuquén, sabemos del viento patagónico, pero esto no evitó el desarrollo de la competición”.

regata confluencia (2)

Los palistas comentaron que la experiencia fue “muy dura por el viento, pero forma parte del evento, la organización es excelente, lo mismo que la seguridad, había mucha gente en el agua protegiéndonos, es una regata de primer nivel, de muy pocas a nivel mundial”.

Serenelli agradeció en especial la participación del intendente de Senillosa Lucas Paez, el apoyo de Prefectura Naval, del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN) que atendió tanto a deportistas como asistentes del público, de las áreas municipales que colaboraron en el evento y a las fuerzas de seguridad.

Martín Romero, director de Gestión Deportiva, subrayó el carácter desafiante del evento y la calidad organizativa: “Estamos anexando a lo que fueron las tres primeras etapas, las categorías turismo, las recreativas y las tablas de sub. Así que en esta partida vamos a hacer un poco más de 200 embarcaciones en total que van a estar largando”.

image

“Nos permite la infraestructura, como decía Mauricio (Serenelli) hacer este tipo de espectáculo, que la partida sea de esta manera, es más bonita, tanto para los participantes como para el público que pueda acompañar toda la competencia desde la orilla, desde el paseo costero, que en pocos lugares del mundo esto sucede”, insistió dando cuenta de la organización, tecnología y seguridad al servicio de un evento que ya es referencia en el mundo del deporte náutico.

Por segundo año consecutivo, para la clasificación se utilizaron chips, única regata del país, lo cual permitió identificar y cronometrar cada bote sin intervención humana, garantizando transparencia y agilidad en los resultados.

Las etapas de la Regata Confluencia

• Etapa “Río Neuquén”: largó el sábado en la calle Figueroa al fondo hacía la zona de la confluencia de los ríos. Continuó por el río Limay en contracorriente hasta llegar al balneario Albino Cotro.

• Salió del balneario Albino Cotro aguas arriba por los clubes, pasando por la escollera, hasta Río Grande para hacer un giro, retomar por Linares y entrar nuevamente a Albino. Es una prueba de velocidad de tres kilómetros.

• Salió el domingo desde el camping municipal Los Mimbres de la ciudad de Senillosa. Fue una largada tipo Le Mans, con todos los botes juntos en la orilla ordenados, a la espera de la señal de la partida. 33km de recorrido.

• Desde el balneario Valentina se sumaron las categorías turismo, recreativas y tablas de SUB, teniendo más de 250 embarcaciones de esta partida, hasta Albino Cotro