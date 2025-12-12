Llega a Neuquén una nueva edición de la Regata de la Confluencia

En su cuarta edición, el evento reunirá a más de 300 deportistas provenientes de distintos puntos de Argentina y Chile.

Este fin de semana, Neuquén será sede de la cuarta edición de la Regata de la Confluencia, un evento que reunirá a unos 300 participantes, entre competidores argentinos y deportistas provenientes de Chile. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, se realizará en conjunto a la localidad de Senillosa.

En su discurso, la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, agradeció a los palistas y al público, subrayando el valor del trabajo en equipo y el aporte del sector privado para fortalecer actividades deportivas, culturales y turísticas. Adelantó que, “ por cómo se viene trabajando ”, la regata llegará a ser internacional.

Remarcó que las políticas públicas resaltan el atractivo de los deportes, mencionando obras como la extensión del paseo costero que pasó de 1.500 metros a 32 kilómetros.

Destacó que este desarrollo permitió acceder a nuevos espacios: “Tenemos lugares que hemos accedido, que muchos neuquinos no conocíamos", aseguró y agregó que la Península Hiroki va a tener un rol muy protagónico.

regata confluencia

Por otro lado, reconoció la participación de Senillosa, señalando que “es muy importante que sea parte” y alentó a sumar más localidades a “pensar a Neuquén regionalmente”.

También agradeció a los palistas chilenos y a las empresas que acompañan el crecimiento deportivo, cultural y turístico de la ciudad. Finalmente, valoró el apoyo “fundamental” del SIEN para la seguridad de deportistas y público

Por su parte, el secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, señaló que “nos sorprende año a año por la participación de deportistas de gran nivel”, y afirmó: “esta regata es parte importante para todos los palistas”.

regata confluencia

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, indicó que la seguridad estará a cargo de “un grupo muy específico” entrenado durante todo el año, y que se dispondrán tres unidades de respuesta inmediata, ambulancias y personal en las embarcaciones. Concluyó que acompañarán el evento porque “este tipo de desafíos hace que crezca y crezca la ciudad”.

El intendente de Senillosa, Lucas Paez, agradeció al municipio de Neuquén por integrarlos al equipo y resaltó que “para nuestra ciudad es muy importante participar de esta regata”.

El cronograma completo de la regata

La primera etapa, “Río Neuquén”, se realizará el sábado 13, con largada en calle Figueroa al fondo hacía la zona de la confluencia de los ríos. “Tendremos un operativo muy grande de seguridad, que es el punto rojo en la parte de la Confluencia, se chocan las masas de agua grandes y ese punto crítico donde decidimos que la cobertura para los participantes, el operativo de seguridad, sea estanco ahí y no te acompañe como en el resto de las etapas”, observó el subsecretario de Fomento y Desarrollo Deportivo, Alejandro Palacios, señalando la presencia de guardavidas, Defensa Civil y la secretaría de Emergencias. Luego la regata seguirá por el río Limay en contracorriente hasta el balneario Albino Cotro, donde habrá otro punto de seguridad.

La segunda etapa largará el sábado a las 15. “La idea es generar un espectáculo más para el público, para la gente y que motive a los palistas”, dijo. Saldrá de Albino Cotro, subirá por los clubes, pasará la escollera y llegará al Río Grande para girar y retomar, en un recorrido de tres kilómetros.

La tercera etapa será el domingo por la mañana desde el camping Los Mimbres y en este tramo serán 33 km tomando siempre los desvíos a la derecha hasta llegar al balneario de Valentina, Balsa Las Perlas.

Regata Confluencia.jpeg

El domingo a las 14.30 se realizará la cuarta etapa, desde Valentina, donde se suman las categorías turismo, todo lo que es recreativo y las tablas de SUB, hasta Albino Cotro, con más de 250 embarcaciones. En esta etapa, en todas las bifurcaciones, se irá por la mano izquierda.

Palacios aclaró que los horarios coinciden con las ráfagas más bajas. La primera etapa tendrá largada conjunta a las 10 para llegar de forma segura a la península Hiroki; quienes lleguen tarde no podrán participar. La segunda etapa se definirá tras la primera, según la seguridad. La tercera no presenta inconvenientes y la cuarta cambió su largada a las 14.30 por el viento.