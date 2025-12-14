El gas llega a un pueblo y a un paraje remoto de la provincia de Neuquén

Tras años de esperar, la empresa Hidenesa avanza en los trabajos de una red de 11 kilómetros para 250 usuarios. Parte de la política de obra pública

La empresa provincia l Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa ) continúa ejecutando obras de extensión de la red de gas natural , un proyecto estratégico que forma parte del plan provincial para llevar este servicio esencial a las localidades del Alto Neuquén. Son pueblos y parajes con inviernos muy duros y donde el gas es un recurso fundamenta para sus habitantes.

La iniciativa, que forma parte de la obra pública que hace el Estado neuquino, permitirá conectar a la localidad de Villa del Nahueve y Bella Vista con el sistema troncal, avanzando desde la estación reguladora de Cayanta y marcando un paso clave hacia la autosuficiencia energética regional.

Actualmente, la obra registra un 25 por ciento de avance, con importantes progresos en el tendido de cañerías. El proyecto contempla la instalación de más de 11 kilómetros de cañería, que permitirán abastecer con gas natural a 250 usuarios residenciales de Villa del Nahueve.

Paraje Bella Vista Neuquén El gas llega al Norte Neuquino (Alto Neuquén) en estos dos años de políticas para llevar el suministro a lugares alejados.

Ya se encuentra finalizada la red domiciliaria de la zona de Los Carrizos, mientras que continúan las tareas vinculadas a los distintos cruces -incluyendo el cruce del puente- y el avance en los primeros dos kilómetros hacia Bella Vista.

La obra utiliza el método de soterramiento de cañerías de gas junto con bitubos para fibra óptica, una tecnología ya implementada con éxito en etapas anteriores, como la ejecutada hacia las localidades de Guañacos y Los Miches. Esta innovación no solo optimiza tiempos y recursos, sino que también permite planificar el desarrollo integral de infraestructura para la región.

La extensión de la red en Villa del Nahueve forma parte de una segunda etapa de obras que alcanzará también a Las Ovejas, con el objetivo de cubrir todo el Alto Neuquén con gas natural y reducir la dependencia del Gas Licuado de Petróleo (GLP).

Con esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia del Neuquén continúa avanzando en políticas energéticas que mejoran la calidad de vida de las comunidades, impulsan el arraigo y fortalecen el desarrollo territorial de la zona norte.

Gas: destacan el rol de Hidenesa

El gobierno provincial destacó que la empresa Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) se consolida como un pilar fundamental en la provisión energética del interior neuquino, asegurando el acceso al gas natural y al gas licuado de petróleo (GLP). En un comunicado, señalaron que "estas acciones benefician a más de 20.000 usuarios distribuidos en 20 localidades donde otras empresas no llegan, garantizando un servicio confiable y de calidad durante todo el año, con especial atención a la temporada invernal".

“El gas es primero para los neuquinos”, declaró el gobernador Rolando Figueroa, "una afirmación que prioriza la conexión a la red de gas natural de las localidades de la provincia, incluso antes de la exportación a otros países como Chile y Brasil. Esta visión reafirma el compromiso del gobierno provincial de asegurar el acceso prioritario a este recurso esencial para la población local", afirmaron.