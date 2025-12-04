La fobia desconocida de Araceli González y cómo logró superarla

La actriz y conductora visitó el programa de Mario Pergolini y reveló detalles de su vida durante la entrevista.

La actriz y conductora, Araceli González , visitó a Mario Pergolini en su programa de El Trece, Otro Día Perdido , y contó el traumático episodio de su niñez que le generó fobia al agua. “Le tengo fobia a las piletas, al mar”, reveló la actriz en el ciclo del canal del solcito, cuando el conductor le consultó por el tema.

Luego explicó el origen de ese miedo: “A mi mamá le costaba mucho pagarme la chapita para ir a un club a la pileta. El único día que la pagó, casi me matan. Un chico me empujó al agua porque sabía que no sabía nadar. A partir de ahí, nunca más”.

Atento a su confesión, Pergolini indagó: “¿Hasta el día de hoy nunca más te metiste? ¿Evitás piletas o mar?”. Aunque Araceli admitió que todavía siente temor, reveló que hubo una situación laboral que la obligó a enfrentar esa fobia: cuando grabó la telenovela Nano con Gustavo Bermúdez, tuvo que filmar una escena en un acuario.

image

“No, con la novela Nano y con delfines me tuve que meter”, recordó. “Me tuvieron que ‘acuatizar’ en dos días para hacer una escena. Encima, los delfines, cuando vos estás en su pileta, empiezan a nadar a 50 kilómetros por hora; hacen oleajes tremendos porque no quieren que estés ahí…“, agregó.

“Me tuvieron que acuatizar, que sería adaptarme al agua, pero fue una experiencia hermosa”, concluyó.

Las picantes declaraciones de Araceli González contra Adrián Suar y Griselda Siciliani

Después de una década sin pisar los estudios de El Trece, Araceli González volvió a la pantalla que marcó buena parte de su carrera y su presencia no pasó desapercibida. El regreso despertó nostalgia entre sus seguidores, pero también reavivó viejos rumores, internas y tensiones que nunca terminaron de apagarse.

image

Tras años en los que deslizó la posibilidad de estar “prohibida” en el canal por decisión de su expareja, Adrián Suar, Araceli aprovechó su visita al ciclo de Mario Pergolini para hablar de su presente. Sin embargo, las declaraciones más resonantes llegaron durante un móvil con LAM, donde fue consultada por su vínculo con Griselda Siciliani y por la etapa más conflictiva de su vida personal.

La tensión se hizo visible cuando el cronista le preguntó por los dichos de Siciliani sobre su pareja, Fabián Mazzei. Araceli fue contundente: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘No hablo de esas cosas’. Para mí, todo lo que hacen las mujeres está bien”.

Cuando le preguntaron si se sumaría a una ficción junto a la protagonista de Envidiosa, respondió con humor y sin cerrar ninguna puerta. “¡Lo hago! Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. Le diría ‘Hola, Gri, ¿cómo te fue? ¿Cerraste bien todo? Sí, qué conch..., entonces es conmigo’”, dijo entre risas, dejando en claro que las diferencias no serían un obstáculo para trabajar juntas.

Embed - ARACELI GONZÁLEZ VS ADRIÁN SUAR

El móvil avanzó hacia su historia con Suar, pero Araceli eligió no profundizar. “Escuchen una cosa, yo no tengo problema con nada. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré: tener dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajando”, afirmó, en referencia a Flor Torrente y Toto Kirzner.

“Nos estamos yendo a 30 años atrás. No, ya respondí y le hice un programa a (Jorge) Rial divino. Ya respondí eso. Yo quiero todo bien. A mí todo me gusta”, marcó, trazando un límite.