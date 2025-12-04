Cuándo y dónde ver el documental de Lali Espósito

Diciembre es un mes de celebración para Lali Espósito con el estreno de LALI: la que le gana el tiempo , el documental que retrata la última etapa de la artista y su regreso a la música. El filme se verá a través de Netflix y ya genera expectativa entre seguidores de la artista.

Durante casi tres años, las cámaras acompañaron cada uno de sus pasos antes, durante y después de uno de los hitos de su carrera, sus shows en Vélez Sarsfield. Y de esa manera, la artista vuelve a dejar su marca sin precedentes y consolidando su liderazgo en la música nacional.

La plataforma de streaming anunció que el documental estará disponible desde el jueves 4 de diciembre. El filme promete abrir la puerta a la intimidad de una de las artistas más queridas de la escena actual. Según la sinopsis oficial que otorga Netflix, el proyecto acompaña el regreso de Lali después de tres años lejos de los escenarios, mostrando el proceso personal y profesional que la llevó a convertirse en una referente de su generación.

Con una duración de una hora y catorce minutos, y bajo la dirección de Lautaro Espósito, primo de la cantante, el documental ofrece acceso exclusivo al detrás de escena de la producción de los dos discos más recientes de la artista: Lali (2023) y No atiendas cuando el demonio llama (2025). Imágenes de archivo personal, material inédito, testimonios y el seguimiento del proceso creativo son algunos de los ingredientes de este recorrido. La producción también repasa los inicios de Lali en las novelas juveniles de Cris Morena, como Floricienta y Casi Ángeles, para mostrar el camino recorrido hasta transformarse en el fenómeno pop que hoy lidera la escena local.

Cómo será el documental de Lali Espósito

En el primer adelanto del documental, Lali Espósito reflexiona sobre uno de los desafíos más profundos de crecer y trabajar bajo la mirada popular: “Crecí muy acostumbrada a lo público. Llega un momento en el que ese personaje público te termina encerrando en una cosa que te creés que sos eso y nada más”.

Además de entrevistas y escenas de intimidad, el documental revela la manera en que Lali supo convertir sus experiencias personales en inspiración, fuerza y resiliencia. El recorrido destaca el valor de las pequeñas victorias y el impacto de las decisiones que tomó en el transcurso de estos años, mientras construía su carrera y aprendía a decir que no a lo que no la representaba. “Siento la necesidad imperiosa de alzar la voz y lo hago con mucho orgullo. Yo soy una mujer argentina, soy artista. Soy mi evolución, mi búsqueda, mi aprendizaje. Pero, definitivamente, no soy ni voy a ser lo que otros quieren que yo sea”, asegura Lali en el tráiler.

El documental no olvida el costado musical. Muestra el proceso creativo que llevó a la publicación del quinto álbum de estudio, Lali, en 2023, que marcó la consagración definitiva de la artista a nivel nacional con mega hits como “Disciplina”, “N5” y “¿Quiénes son?”. El disco obtuvo premios y multiplicó la convocatoria, permitiendo a Lali presentarse como número uno del género y sumar sus primeros conciertos en Vélez, coronados con reconocimientos en los Premios Gardel.

El producto de Netflix instala a Lali como una voz influyente, una artista que no teme atravesar luces y sombras. Más allá de la fama y el brillo del espectáculo, el film explora los momentos de vulnerabilidad y las fortalezas que la artista descubrió en el proceso, mostrando a una mujer que supo decir basta, frenar, replantearse el rumbo y volver. Para fans y curiosos, la película representa una oportunidad única de conocer el crecimiento y la transformación de una figura central de la cultura argentina contemporánea.

Con testimonios cercanos, imágenes de archivo y el pulso real de la preparación detrás de los grandes shows, LALI: la que le gana el tiempo se perfila como una obra imprescindible para entender la carrera de una artista.