Tras la polémica con Nico Occhiato, vinculan a Laurita Fernández con Martín Bossi

Tras ser acusada de acercarse al conductor de Luzu, hay rumores que indican que estaría saliendo con su compañero de obra.

En las últimas horas se habló mucho del presente sentimental de Laurita Fernández . Al mismo tiempo que explotaron los rumores de romance con Martín Bossi , su compañero de La Cena de los Tontos, a la bailarina la acusaron de “bebotear” con Nico Occhiato en la foto de los Personajes del Año.

Por un lado, el periodista Juan Etchegoyen detalló los rumores de romance entre Laurita y Bossi, quienes desde hace meses trabajan juntos en la obra La Cena de los Tontos. Todo comenzó, según Etchegoyen, con datos que le acercó una fuente confiable: “Hace meses que están trabajando juntos en la escena de Los Tontos... Y ahora la misma persona que me contaba, eh, en el invierno pasado o en el otoño pasado, ya no me acuerdo bien las fechas, es la misma persona que ahora, desde hace un tiempo atrás, me está diciendo: ‘Investigá, estate cerca, porque acá están pasando cosas. Si no pasó nada, seguramente va a pasar’”.

El periodista adelantó que la temporada de verano los tendrá juntos en Mar del Plata y que, incluso antes de que los rumores tomen estado público, él ya viene siguiendo el tema: “El 4 o 5 de enero van a ver... Che, ¿qué pasa? El rumor de romance de Laurita y de Martín Bossi, y antes te lo contamos acá, un mes antes”. Como ejemplo del vínculo, Etchegoyen mostró una imagen del Superclásico en la Bombonera: “Esta foto es del Superclásico, en la cancha de Boca, en la Bombonera, donde Laurita Fernández, me cuentan, invitó a Martín Bossi. Es una foto que se los ve de la mano, la verdad que se los ve muy cómplices”.

No solo el ámbito laboral nutre los supuestos: “¿Saben quién fue, quién formó parte ese día del palco donde estuvieron Laurita y Martín Bossi? El padre de Laurita. Lo cual también me da a pensar, por ahí, un poco extraño, como diciendo: vine con mi chongo, mi novio, y vine con mi papá. ¿No?”.

La polémica con Nico Occhiato

El día anterior, la clásica tapa de los Personajes del Año de la revista Gente volvió a convertirse en fuente de polémica y rumores cruzados. En esta edición, el centro de la tormenta fue un supuesto “triángulo amoroso” entre Flor Jazmín Peña, Laurita y Wanda Nara, con Nico Occhiato.

Yanina Latorre fue quien comenzó con la noticia luego de subir un video en sus historias desde la gala y luego aclaró la versión al aire de SQP, la incomodidad de Flor se debió a que Fernández, “semidesnuda”, comentó ante alguien “qué bueno que está Nico Occhiato”, dejando entrever que la declaración fue escuchada por la propia Flor Jazmín.

Como era de esperarse, la versión se viralizó y los usuarios rápidamente coparon la cuenta de Instagram de Laurita Fernández con comentarios negativos y críticas. Frente al aluvión de acusaciones, la actriz y conductora decidió salir a aclarar la situación de manera tajante en sus redes: “Es mentira. Es falso. Me encanta la pareja de Flor y Nico. Y me hace sentir mal que inventen eso”, respondió Laurita, negando cualquier tipo de avance o coqueteo con el conductor de Luzu.