Netflix aumentó los precios: cuánto cuesta cada plan desde noviembre 2025

Tres meses después de su último incremento, la plataforma de streaming volvió a ajustar sus suscripciones. Los nuevos valores.

Golpe al bolsillo para los fanáticos de Netflix . La plataforma de streaming más usada del mundo anunció un aumento en las suscripciones en Argentina. El incremento de 25% impactará en la próxima facturación de todos los usuarios en el país y regirá tanto para el plan básico como para el estándar y premium , que superará los $30.000.

El nuevo ajuste llega apenas tres meses después del último incremento , registrado en agosto, cuando los clientes argentinos pasaron a pagar $7.199 por el plan Básico, $11.999 por el Estándar y $15.999 por el Premium, sin contar la carga impositiva .

Con el incremento ya confirmado , las tarifas base –sin impuestos- quedaron de la siguiente manera:

Plan Básico : $8.999

: $8.999 Plan Estándar: $14.999, con la posibilidad de agregar un miembro extra por $5.399

$14.999, con la posibilidad de agregar un miembro extra por $5.399 Plan Premium: $19.999, con posibilidad de sumar dos miembros extra

codigos netflix El servicio de streaming cuenta con tres planes. Con el nuevo aumento, el más caro superará los $30.000.

Este no es el monto final que pagan los usuarios en sus resúmenes de tarjeta, ya que a ese valor se le debe sumar el 21% de IVA. Además, al ser importes que Netflix cobra en dólares, hay que agregar el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, según lo establece la normativa tributaria vigente para servicios digitales del exterior.

Precio Netflix: ya con los impuestos incorporados, los valores de los planes quedan así:

Básico : $13.769

: $13.769 Estándar : $22.949

: $22.949 Premium : $30.599

: $30.599 Miembro extra: $8.261 por perfil adicional

Cómo ahorrar hasta 30% al pagar el plan de Netflix

A través de un “truco” bancario, los usuarios tienen la posibilidad de ahorrarse el 30% que se cobra como percepción a cuenta de Ganancias. Este mecanismo consiste en comprar dólares a través del home banking, dejarlos en cuenta y utilizarlos para cancelar los gastos en moneda extranjera en el resumen de la tarjeta.

Esto permite acceder a una mejor cotización. Es que cuando se utiliza débito o crédito para pagar gastos en la divisa estadounidense, se aplica automáticamente el denominado “Dólar Tarjeta”, que consiste en la cotización oficial más el 30% de recargo. Así, el tipo de cambio con el que se abonará, rondará los $1.800.

Netflix.jpg Al ser un servicio que se paga en dólares, el abono incluye el 30% de adelanto de Ganancias.

Otra opción para comenzar a ahorrar en el servicio es pedir la devolución de percepciones de 2024 sobre compras o consumos hechos en dólares el año pasado. El proceso se realiza a través del sitio web de AFIP, con clave fiscal. El usuario debe ingresar a la sección “Devolución de percepciones” y completar el formulario correspondiente con los montos exactos informados en sus comprobantes.

Qué ofrece cada plan de Netflix

La plataforma conserva una oferta de tres planes principales, diferenciados por la calidad de imagen disponible y la cantidad de dispositivos que pueden reproducir contenido al mismo tiempo. A esto se suma la opción de incorporar cuentas extras por un cargo adicional, un mecanismo que Netflix mantiene vigente para quienes comparten el servicio con usuarios fuera del hogar. Así son los distintos planes del servicio de streaming:

Plan Básico: $13.769 mensuales

Acceso ilimitado a todo el catálogo de series, películas y videojuegos.

Contenido sin interrupciones publicitarias.

Visualización y descarga en un solo dispositivo.

Calidad de imagen en 720p (HD).

No permite agregar miembros extra.

Plan Estándar: $22.949 mensuales

Catálogo completo sin publicidad.

Reproducción simultánea en 2 dispositivos.

Calidad Full HD de 1080p.

Posibilidad de agregar 1 miembro extra por $ 8.261 adicionales.

Ideal para parejas o familias pequeñas.

Plan Premium: $30.599 mensuales