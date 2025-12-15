Neuquén retoma los vuelos internacionales: egresados viajan directo a Florianópolis en dos chárter

Casi 400 estudiantes neuquinos viajarán directo a la costa brasilera este fin de semana. Se sientan las bases para conectar Neuquén con Chile, Brasil y Perú a través de rutas directas.

A pocos meses de reactivar sus operaciones internacionales, el aeropuerto de Neuquén pone a prueba la conexión al exterior con dos vuelos chárter que trasladarán a casi 400 egresados neuquinos directo a Florianópolis, en Brasil. Estos viajes, sumados al anuncio de la reactivación de la ruta con Santiago de Chile , sientan las bases para sumar rutas fijas a tanto a Brasil como a Perú.

Hernán Gentile, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones de Neuquén , explicó en una entrevista con LU5 que este fin de semana, los días 18 y 19 de diciembre, un vuelo chárter de Aerolíneas Argentinas y otro de Jetsmart partirán desde el aeropuerto Presidente Perón de manera directa a Florianópolis, la reconocida ciudad balnearia brasilera. Los aviones trasladarán a 380 estudiantes neuquinos que eligieron ese destino para su viaje de egresados, y podrían ser el puntapié para tramitar una ruta directa comercial entre Neuquén y Brasil.

"Desde hace seis años que no salía un vuelo internacional de estos grandes. El jueves y viernes fuimos con los técnicos a ver que esté todo en condiciones. Andan todos los sistemas, los escáners, los equipos y la verdad es una alegría enorme", dijo Gentile, quien aclaró que las cabinas de control migratorio en el aeropuerto funcionan bien y podrán garantizar los trámites sin demoras para los egresados neuquinos.

Aeropuerto de Neuquén (11) Maria Isabel Sanchez

Estos dos vuelos son los primeros de una tendencia que podría fortalecerse en el futuro. "De las mismas agencias nos cuentan que ya para el año que viene calculan que mínimo van a sacar cuatro de estos aviones completos", expresó Gentile sobre los chárter, que también marcan la posibilidad de sumar una ruta comercial directa entre Neuquén y las playas brasileras.

"Yo creo que cuando superen los cuatro vuelos, no te extrañe que se ponga aunque sea una un vuelo semanal directo a Brasil", aventuró el delegado de Migraciones, que celebró la implementación de nuevas rutas internacionales en la terminal aérea local.

"La duración del vuelo son tres horas de Neuquén directo a Brasil. O sea, salen de acá a las 10 de la mañana y a la una de la tarde ya están allá. A la una y media pueden estar en las playas. En tres horas y media van de la cordillera neuquina a las playas del Atlántico. La verdad que es un gran avance para la provincia y creo que para todos, así que la felicidad, bueno, es muy grande", profundizó.

El aeropuerto neuquino con operación internacional

"Ya está en tratativas y es casi seguro que también se va a fijar una línea directa de Neuquén a Lima, Perú. Ya Santiago de Chile va a tener cuatro días en la semana que van a haber vuelos", dijo y aclaró que las propuestas de rutas van acompañadas de una transformación visible en el aeropuerto neuquino.

"Lo que se viene es algo grande. Se está haciendo una ampliación importante. Yo creo que se van a hacer más locales comerciales, otras salas de espera y otra manga más, creo, para recibir más aviones", afirmó sobre la terminal aérea, que este lunes inaugura una nueva cafetería en el sector de arribos con un mostrador adicional en la sala de embarque.

Aeropuerto de Neuquén (9) Maria Isabel Sanchez

Con estas novedades, se reactivará la zona de embarque internacional, que había dejado de utilizarse en 2019 tras la suspensión de la ruta directa entre Neuquén y Santiago de Chile. Gentile aclaró que el espacio está en condiciones de operar, no sólo con los vuelos de los egresados sino con las rutas comerciales.

"La parte de internacionales está muy bien, está muy bien equipado toda la parte de aduana. Hay incluso un salón VIP que tiene el aeropuerto y es muy lindo también", dijo y añadió: "Nosotros tenemos cabinas de sobra, estamos bien equipados para atender la demanda en tiempo rápido y para que la gente no tenga demoras".

Para Gentile, el flujo de viajeros que se trasladan a Chile tuvo una merma en los últimos meses. "Notamos que ha bajado un poco la cantidad de viajes a Chile, pero no en cantidad de gente que va al extranjero, sino que yo creo que ha cambiado por ahí los destinos", señaló.

Aeropuerto de Neuquén (7) Maria Isabel Sanchez

"Por ejemplo, hay mucha gente que está yendo a Brasil aprovechando el verano, y ya hacen las compras que iban a hacer en Chile en Brasil o en Ciudad del Este, que está más barato que Chile", dijo sobre la cantidad de neuquinos que deciden pasar sus vacaciones en el exterior.

Vuelos de Neuquén a Chile y Perú

El Gobierno nacional autorizó a LATAM Perú a explotar servicios regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga en una variada red de rutas del interior del país, que incluye el aeropuerto internacional Presidente Perón de Neuquén.

LATAM avion

La disposición 43/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial, formalizó la habilitación a la aerolínea para operar servicios entre los hubs peruanos de Lima y Cusco con siete ciudades del interior argentino. Entre esos destinos se encuentra la capital neuquina, junto a Puerto Iguazú, Rosario, Mendoza, Salta, Córdoba y Tucumán.

Esta novedad se suma al regreso de la ruta entre Neuquén y Santiago de Chile en marzo de 2026, que retomará la conexión que había sido suspendida en 2019. Según lo informado por las autoridades provinciales, la ruta tiene el potencial de transportar más de 25.000 pasajeros anuales entre ambas ciudades. Lo más significativo es que la conexión con el hub de LATAM en la capital chilena abre una puerta de acceso a 31 destinos internacionales de América, Europa y Oceanía, lo que facilita enormemente los viajes para los neuquinos y los habitantes de la región.