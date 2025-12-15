La Capital Navideña brillará en Neuquén con espectáculo aéreo y tradición

Elevé Danza será el broche de oro el domingo en el marco de las actividades que organiza la Municipalidad de Neuquén en vísperas de Navidad.

Elevé Danza , la prestigiosa compañía de danza aérea aclamada internacionalmente, será la encargada de dar el broche de oro el domingo junto a destacados artistas y músicos, todo en el marco de las actividades organizadas por la Municipalidad de Neuquén para la Capital Navideña .

El espectáculo contará con 35 artistas acróbatas, quienes trabajarán suspendidos en estructuras mencionadas y operarán en altura bajo estrictos protocolos de seguridad.

Además, siete músicos de la Orquesta Sinfónica de Neuquén, ubicados alrededor de un gran Pino de Navidad instalado en el piso, conformando una puesta musical envolvente que se integrará visual y sonoramente a la estructura principal del show.

La actuación, prevista para las 22 y acompañada con una gran pantalla led, se complementará con una variada propuesta gastronómica de sabores navideños, disponible el sábado 20 y domingo 21 en el icónico Parque Jaime De Nevares de la ciudad de Neuquén.

La “Misa Criolla” de Ariel Ramírez, famosa obra de música folclórica argentina, dará marco a la noche del sábado con voces corales conducidas por el maestro Naldo Labrín.

El evento reunirá música, danza y expresiones de la identidad local. Ese fin de semana reunirá a Neuquén Emprende – Edición Navideña con 150 foodtrucks y Confluencia de Sabores con 20 puestos más que ofrecerán exquisiteces.

“Es un esfuerzo importante que realiza la Municipalidad de Neuquén y que moviliza la economía de la ciudad”, sostuvo la Jefa de Gabinete, María Pasqualini, al informar la agenda de Capital Navideña.

“Es un encuentro festivo que reúne talento local, tradición, música, danza y grandes producciones artísticas para disfrutar en familia”, agregó la funcionaria.

Pasqualini señaló, por otro lado, que el lunes, en el imponente pino luminoso ubicado en el centro, estará el Pesebre Viviente con la presencia de representantes de los diferentes cultos en la ciudad.

Acerca de la actuación de Élevé Danza, la secretaria municipal informó que para el evento se utilizará una grúa de 200 toneladas, equipada con un brazo telescópico de 60 metros, desde la cual se izarán y operarán tres estructuras, especialmente diseñadas.

Se trata de un Pino de Navidad Aéreo, de 5 metros de altura y 2,5 toneladas de peso; de una Esfera Planetaria de ocho metros de diámetro y de dos toneladas; y una estructura Estrella de ocho brazos de aluminio, completamente iluminados, también de 2 toneladas.

Esta estructura será elevada y manipulada mediante la grúa, permitiendo la participación de artistas en distintos niveles, generando una imagen aérea icónica del evento.

El planeta luminoso se moverá en altura, permitiendo secuencias coreográficas envolventes y de gran impacto visual, precisó la funcionaria, en tanto que la Estrella “será utilizada para coreografías grupales que combinan desplazamientos circulares y figuras simultáneas en altura”.

Las propuestas para la Capital Navideña

El sábado subirán al escenario destacados artistas y agrupaciones regionales. Entre ellos, Los Acuña, agrupación folklórica formada en 2012 e integrada por Gabriel y Marcos Acuña, Iván Moreno, José Toledo y Patricio Ponce, reconocidos por combinar la tradición del folklore argentino con una impronta contemporánea que rescata la esencia de las raíces populares.

Con una trayectoria que los llevó por escenarios de todo el país y premios como el Pre Cosquín 2016, el Festival de Baradero y los Premios Menhir al Folklore Tucumano, hoy radicados en Neuquén, trabajan en nuevas producciones orientadas a acercar el folklore a las nuevas generaciones.

Durante la misma noche se presentará la Compañía Escuela Municipal de Folklore, integrada por 25 bailarines con formación avanzada en danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño.

Como parte de un proyecto que engloba a más de 150 bailarines activos de los talleres municipales, su tarea se consolida en diferentes espectáculos anuales y participaciones en actos oficiales, peñas y festivales de alcance regional, fortaleciendo el folklore como expresión viva dentro de la comunidad.

Naldo Labrín encabeza Sanampay, que en quechua significa "estar presente".

El cierre del sábado estará a cargo de la Misa Criolla dirigida por el músico neuquino Naldo Labrin, en una puesta que convoca a solistas, instrumentistas y coros de la región.

Las voces de Miguel Ángel Michelena y Jorge de los Ríos asumirán los solos de tenor, acompañados por la soprano Nilbelys Peraza Malenche, Nancy Sierro y Anabel González. El quinteto instrumental estará conformado por Carlos y José Luis Denda en guitarras, Alex González en percusión, Sebastián Vilanova en piano y la participación especial de Horacio “Rulo” Mendoza como charanguista solista.

La interpretación contará con el Coral Neuquén de la Legislatura Provincial, dirigido por Labrin, y el Ensamble Vocal Huincul de Plaza Huincul bajo la dirección de Nancy Sierro, quienes también ofrecerán un homenaje a Marcelo Berbel en el año de su centenario.

Más artistas en Neuquén

El domingo 21, la jornada comenzará con la energía y el humor de Facu Disturbio, clown y artista callejero que transforma cada espacio en un escenario lleno de complicidad con el público. Con un estilo desbordante, combina malabares, equilibrio, música y risas espontáneas, logrando funciones únicas e irrepetibles. Clásico de las temporadas en Las Grutas, lleva más de veinte años recorriendo plazas, festivales y eventos, sembrando alegría en cada presentación.

Luego, será el turno de Sami (Samantha Denise Fernández Berzoni), cantante nacida en la provincia de Buenos Aires y radicada en Neuquén desde hace 14 años. Actualmente integra la banda Manteca Kush y, en su propuesta como solista, presenta un repertorio que refleja su identidad artística y sus influencias musicales, generando un clima íntimo y personal.

En esta presentación estará acompañada por Agus (Agustín Narambuena) en guitarra y Nani (Nazarena Fernández Berzoni) en la voz, sumando matices y profundidad a la propuesta sonora. Su repertorio incluye versiones de artistas como Fabiana Cantilo y Mon Laferte, entre otros referentes del rock y la canción latinoamericana.

Más tarde, se presentará La Rockera, banda de rock originaria del Alto Valle neuquino, con raíces en la ciudad de Senillosa. El grupo se dedica a rendir homenaje al rock nacional e internacional y está integrado por José Gerardo Villafañe, Rolito Nahuel y Nahuel Luján, ofreciendo un recorrido potente por clásicos del género.

El cierre del domingo estará a cargo de Influjo Estelar, propuesta que nace desde el amor profundo por la obra de Luis Alberto Spinetta, uno de los artistas más influyentes y transformadores de la música argentina.

Inspirados por su legado, el grupo rinde homenaje a tres de sus proyectos más significativos: Pescado Rabioso, Invisible y Spinetta Jade.

El repertorio está compuesto exclusivamente por canciones de estas formaciones y es interpretado por cuatro músicos que vibran con su obra, con la participación de un pianista invitado en algunas piezas, aportando nuevas texturas y sutilezas a esta travesía sonora.