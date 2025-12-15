Neuquén La Mañana Corte de Luz Importante corte de luz afecta al centro de la ciudad de Neuquén

La interrupción del suministro eléctrico provocó problemas en comercios, viviendas y cruces semaforizados.







Desde CALF no han informado el motivo del corte de luz. Sebastián Fariña Petersen

Un importante corte de luz afecta desde la tarde de este lunes a la zona céntrica de la ciudad de Neuquén y a otros barrios aledaños, generando complicaciones tanto en la actividad comercial como en la circulación vehicular.

Según pudo conocerse, el corte comenzó a sentirse con fuerza alrededor de las 16, cuando en el sector centro oeste el suministro se interrumpió de manera abrupta. Con el correr de los minutos, vecinos también reportaron falta de luz en centro este y en la zona de Villa Ceferino e Islas Malvinas, donde varias cuadras permanecen sin servicio eléctrico.

La interrupción del suministro tuvo impacto directo en la vida cotidiana: comercios sin posibilidad de operar con normalidad, viviendas sin energía y problemas en sistemas eléctricos básicos.